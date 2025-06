Alfred García: "Con una canción en catalán, en galego o en euskera en Eurovisión creo que ganaríamos todos"

Aunque asegura que no le daría ninguna lección al Alfred García que se enfrentó en 2018 a una oleada de fama, focos y la repercusión que suponía participar en Eurovisión, el artista no es el mismo que salió de la Academia de OT con 21 años.

Sus canciones lo reflejan. De hecho, en su entrevista con El HuffPost revela que ahora hace "música más honesta" y, parte de esa honestidad nace de volver a sus raíces como refleja en su nuevo disco, T'estimo es te quiero: regresando a los ritmos y sonidos que se colaban en su casa desde pequeño. Entre ellos, no podía faltar la rumba catalana, un género que le acompañó gracias a sus tíos Toni y Pepe, del grupo Rumba Brava, y gracias a los que aprendió "música con la guitarra española" o a hacer el característico "ventilador".

Pero si hay algo que marca este nuevo trabajo, el tercero de estudio del barcelonés, es la impronta en catalán en la mayoría de sus canciones, todas ellas con un toque mediterráneo con el que se distancia de sus canciones en inglés de los primeros discos. Para García, con la situación actual de la música con cada vez menos peso de las letras, "hay que cuidar la lengua".

"Como cantautor, en un momento en el que las letras han dejado de tener una importancia en las canciones, creo que es un momento en el que se tiene que cuidar más que nunca", señala y apuesta por reivindicar la que es para él es su lengua materna. "El castellano siempre ha sido algo más secundario en mi vida, del día a día", recuerda y critica a los que se oponen a la oficialidad de las lenguas como el galego, el catalán o el euskera. Además, pide igualarlas al castellano en determinados reconocimientos: "Creo que deberíamos dar un paso más con las lenguas cooficiales".

Como representante de España en Eurovisión en 2018 junto a Amaia con la canción Tu canción y participante del Benidorm Fest, cree que en el caso de Melody "se crea más polémica de la que hay".

"Es muy difícil estar en esa posición. Yo lo he vivido y creo que si nos fijamos en el resultado o en la clasificación final, mal vamos", señala y recalca que "lo importante es el camino, no es la posición en la que quedemos porque al final no depende de nosotros, depende de factores externos que nunca sabremos muy bien de qué dependen".

Aunque está presente en todo el disco, en T'estimo es te quiero incluyes la canción Rumba catalana, que es todo un homenaje a este género, donde incluyes referencias a Peret, ¿qué es para ti?

Mis tíos Pepe y Toni tuvieron una banda que se llamaba Rumba Brava, fueron una de las bandas con más reconocimiento dentro de la rumba catalana de los años 70 y los 80. Mi tío Pepe me crió y me enseñó música con su guitarra flamenca, española, enseñándome a hacer el ventilador, que es el distintivo de la rumba catalana de las otras rumbas. Mi tío Toni se dedicó a representar a los mejores cantantes de rumba o canción ligera de la historia, a Peret, a Moncho, a Juanito Makandé, a Maite Martín o a Dyango, por ejemplo.

La rumba catalana siempre había estado enterrada en mí. Creo que es una cosa que se lleva en los genes, en el ADN, pero yo siempre había sentido como una especie de presión al venir de una familia tan talentosa en el mundo de la rumba catalana. Creo que no había salido hasta ahora por un tema de respeto y porque me tenía que ver preparado en el momento en el que eso sucediera, que de alguna manera yo sabía que iba a suceder algún día u otro, porque ya había hecho algunas canciones con un poco de sonido rumbero, como Crema la Nit con Txarango, y la música en catalán siempre había estado presente en mi discografía, con otras como Et vull veure con Amaia, Himno del Prat o Electricitat con Miki Núñez.

Pero no ha sido hasta ahora, a través de la rumba catalana y del sonido mediterráneo que se ha expandido más en forma de disco.

"El castellano siempre ha sido algo más secundario en mi vida, del día a día"

¿Qué es para ti cantar en catalán?

Para mí, cantar en catalán es algo normal, es la lengua en la que he hablado en mi casa, en la que he estudiado, en la que me he enamorado, por la que lo he hecho todo... El castellano siempre ha sido algo más secundario en mi vida, del día a día. Las primeras canciones que escuché de pequeñito eran las canciones del Club Super3, que dentro de TV3 eran como unos dibujos animados y todo estaba traducido al catalán, las series japonesas, el anime japonés que veíamos por TV3 estaba en catalán. Es algo natural, no tiene más.

Cada vez hago música más honesta y la honestidad también parte de hacerlo en la lengua en la que he crecido, en la que me he criado y en la que prácticamente convivo.

"Quien esté en contra de las lenguas cooficiales tiene dos problemas. Primero, que existen y segundo, que no sé qué problema hay en que haya lenguas cooficiales"

Hay gente que no defiende las lenguas cooficiales, ¿qué les dirías?

Bueno, quien esté en contra de las lenguas cooficiales tiene dos problemas. Primero, que existen y segundo, que no sé qué problema hay en que haya lenguas cooficiales.

Creo que deberíamos dar un paso más con las lenguas cooficiales porque he localizado que en según qué reconocimientos la lengua catalana, el euskera o el galego forman parte de subcategorías y las lenguas cooficiales comparten el mismo valor, tanto el español como el catalán como el galego como el euskera.

Creo que deberían estar en el mismo equilibrio en su reconocimiento en todos los ámbitos.

Alfred con la guitarra posa tras la entrevista. Sergi González

En Llama en el cielo, ese Soldadito marinero es un claro guiño a Fito Cabrales, ¿qué significa para ti?

Hay varios guiños. Quiero decir, hay un guiño a Sergio Dalma y un guiño a Alejandro Sanz y un guiño a Fito Cabrales.

¿Y qué significan para ti esos tres artistas? ¿Hay alguna canción especial que te recuerde de ellos?

Hago mención a Corazón Partío, a Soldadito marinero y a Bailar Pegados, que creo que son tres canciones del pop español que han marcado un antes y un después. Son unas canciones incontestables en las que los cantautores que estamos empezando vemos como un camino a seguir. Es a lo que aspiramos, hacer canciones tan incontestables como esas tres.

¿Cómo ves a ese Alfred que salió de 2018 de la Academia? ¿Qué lecciones le darías?

No le daría ninguna lección. Quiero decir, todo sirve para aprender y para madurar con el tiempo. Al final, creo que nadie nos esperábamos lo que pasó en 2017 y para mí ha sido todo un viaje de crecimiento tanto profesional como personal.

"Es fundamental que cada vez más volvamos a la tradición, porque es algo que es hoy en día muy revolucionario"

Como cantautor y como un autor que suele hacer música orgánica, con tu guitarra y con un piano en una época en la que predominan lo urbano, los sonidos electrónicos o el autotune, ¿crees que hay una vuelta hacia las raíces?

Creo que la tecnología ha avanzado y ha sido muy positivo en la música porque ha democratizado el acceso a la creación. Ahora prácticamente cualquier persona puede intentar crear una canción y poder afinar más o menos, pero creo que el mundo será de los sensibles y que los pequeños detalles de la música van a tener más valor en un mundo en el que, en el momento en que algo se democratiza y todo el mundo tiene acceso, se pierden los detalles.

Creo que los detalles van a ser claves para que una canción emocione más o menos, porque solo recordamos lo que nos emociona. Es fundamental que cada vez más volvamos a la tradición, porque es algo que es hoy en día muy revolucionario.

En un mundo líquido en el que las modas pasan cada vez con más rapidez, lo que perdura en el tiempo va a ser lo que nos va a salvar y al final va a ser lo que nos emocione más.

¿Cómo viviste tu experiencia en Eurovisión 2018?

Mi experiencia en Eurovisión fue muy positiva, también fue una experiencia más de todo lo que estábamos viviendo, porque estábamos en medio de una gira de estadios y yo estaba haciendo también mi gira de festivales, creando mi primer disco... En tres meses me cambió la vida, pasé de ser un estudiante del grado superior de música en la universidad a ser una persona muy reconocida dentro de la música.

En ese momento, Eurovisión fue una cosa más, pero fue una experiencia bastante positiva, recorrimos un montón de países por Europa y fue algo que no voy a olvidar nunca. Lo hicimos y que nos quiten lo bailado, porque pocos pueden decir que han representado a España en Eurovisión, lo veo como una experiencia muy positiva.

Este año se ha hablado tanto de la politización y de la participación de Israel y en vuestra edición precisamente ganó Israel, ganó Netta.

Dentro de esa gira que hicimos, nosotros fuimos a Israel a cantar en una plaza enorme, llena de miles y miles de personas. Es verdad que fue una experiencia muy curiosa, porque es una cultura muy diferente y a todos los lugares que visitamos fuimos escoltados todo el rato. De hecho, me acuerdo que nos acompañaban unas personas de seguridad y cuando nos fuimos a dormir se quedaron en la puerta y cuando salimos por la mañana seguían ahí. Un nivel de protección bastante grande.

Y eso que el escenario era algo distinto a la situación que se vive en Gaza hoy en día.

Totalmente, en ese momento era distinto.

Alfred, con gafas de sol y guitarra posa tras la entrevista.

¿Cómo has visto este año la participación de Melody y la presión que ha vivido?

Cuando me preguntan sobre Melody creo que se crea más polémica de la que hay. Creo que no hay polémica, ella hizo una actuación impecable. El recorrido desde el Benidorm Fest hasta su actuación ha sido muy notable y ella y su equipo hicieron una gran actuación. Creo que RTVE se volcó con ella y se ha hecho un gran trabajo.

Es muy difícil estar en esa posición. Yo lo he vivido y creo que si nos fijamos en el resultado o en la clasificación final, mal vamos. Lo importante es el camino, no es la posición en la que quedemos porque, al fina, no depende de nosotros, depende de factores externos que nunca sabremos muy bien de qué.

"Lo importante es el camino, no es la posición en la que quedemos porque, al fina, no depende de nosotros, depende de factores externos que nunca sabremos muy bien de qué"

¿Cómo ves el Benidorm Fest? Se ha hablado mucho de las canciones que se eligen y de los cambios en las bases, ¿crees que debería haber otros criterios o condiciones para los artistas? ¿Crees que hay suficiente variedad en nuestro país y que es representativa?

Creo es el Benidorm Fest es un festival que necesitábamos como país. Creo que se ha hecho muy buen trabajo hasta ahora, fue un placer participar y que quisiesen contar conmigo. Fue un regalo.

Con toda la libertad creativa que me dejaron y que nos dejan a todos los que participamos allí, creo que el criterio de selección es algo muy difícil. Con todas las personas que se presentan, creo que siempre se hace una buena elección. Hay mucha variedad y creo que suma.

Creo que es un festival que suma, que necesitábamos, que creo que se irá mejorando y que vamos a tener un festival que creo que está muy a la altura de otras selecciones a nivel europeo. Estoy muy orgulloso del festival que tenemos y ya saben que yo estoy aquí para lo que necesiten. Detrás y delante de las cámaras yo siempre estoy dispuesto a apoyarles.

Alfred García en un posado tras la entrevista. Sergi González

¿Alguna vez verías que pudiéramos representar a España con una canción en catalán como ya quiso hacer Serrat en su momento?

Bueno, a mí me encantaría que España fuese con una canción en catalán, en galego o en euskera al festival de Eurovisión porque creo que ganaríamos todos y que se daría mucho que hablar. No solamente aquí, sino fuera porque creo que es de los pocos países en el mundo que tienen la riqueza cultural y plurilingüe que tenemos en nuestro país.

Creo que no solamente ganaría esa lengua en particular, es lo que ganaríamos todos como sociedad, como demócratas y como sociedad plurilingüe que somos y que necesitamos seguir creciendo porque es muy importante cuidar la lengua para que no desaparezca. No tan solo el catalán, el euskera y el galego sino el castellano, el español. Hablaba antes de la sensibilidad y de los detalles. Para mí es muy importante cuidar la lengua.

Como cantautor, en un momento en el que las letras han dejado de tener una importancia en las canciones, creo que es un momento en el que se tiene que cuidar más que nunca.

"Si una persona quiere gastarse tanto dinero en un concierto de Bad Bunny, que se lo gaste. El tema no es ese, es si vale la pena y si realmente vas a disfrutar de ese concierto en esas condiciones"

¿Qué opinas de cómo está evolucionando la industria de los conciertos y festivales? Las colas virtuales de horas para logar una entrada para ver a Bad Bunny en uno de los 10 estadios, por ejemplo. ¿Crees que explotará en algún momento por los pequeños formatos o que será la tendencia a seguir?

Creo que cada uno elige el tipo de vida que quiere llevar. Si una persona quiere gastarse tanto dinero en un concierto de Bad Bunny, que se lo gaste. El tema no es ese, es si vale la pena y si realmente vas a disfrutar de ese concierto en esas condiciones.

Quiero decir, es una opinión personal, pero yo disfruto más viendo un concierto en una sala pequeña o en un teatro que desde un estadio en el que ni siquiera llegas a ver al artista de lo lejos que estás y en el que el precio quizás es demasiado elevado para la calidad con la que estás disfrutando de ese concierto.

Un concierto al que quizás tienes que ir cuatro o cinco horas antes porque si tienes una entrada de pista no vas a poder disfrutar del concierto si no llegas con una entelación desmesurada.

Con respecto al tema de los festivales, creo que los hay que cuidan mucho la calidad tanto al público como al artista. Lo que a mí me ha pasado alguna vez, y es por lo que he dejado de ir a algunos, es que tres artistas coinciden en un mismo horario a la vez y al final no vas a ver a ninguno. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Al final no estamos cuidando ni al público ni a los artistas que quieren conectar y realmente quieren dar un buen show y que la gente los vaya a ver.

Creo que tiene que haber un equilibrio, yo estoy súper a favor de festivales, me encantan. De hecho, hay muchos festivales que he inaugurado en mi vida como el Share Festival en Barcelona, por ejemplo. Tiene unos lineups increíbles y que además es solidario en el que nadie pisa a nadie. Pero entiendo que también es un negocio y cada uno hace con su negocio lo que le da la gana y la gente también participa y compra las entradas, así que no soy nadie para opinar.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.