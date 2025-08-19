Amaral y Bunbury zanjan el polémico bulo que les ha acompañado 20 años: "Hartazgo grande de tanto ataque machista"

En los últimos días se ha reavivado en redes sociales un bulo que lleva más de 20 años rondando la industria musical española, concretamente, entre Enrique Bunbury y Amaral. A raíz de que se viralizara un vídeo de un concierto de Amaral interpretando su canción Podría haber sido yo, dedicada a Víctor Jara e incluida en su disco Dolce Vita, varios usuarios recuperaron el rumor de que Bunbury le había dedicado a Eva Amaral la canción Puta desagradecida en 2006, parte de su álbum El tiempo de las cerezas, tras un supuesto desencuentro entre ambos por ser teloneros de Bob Dylan en 2004 durante siete conciertos de su gira en España.

Ante estos nuevos comentarios, el dúo zaragozano respondió en Twitter desmintiendo el bulo, visiblemente hartos de los ataques machistas que llevan viviendo durante más de 20 años.

"Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo", escribieron desde su cuenta, donde varios fans siguieron insultándoles.

"En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces porque no le preguntas a Bunbury. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz", continuaron explicando el dúo zaragozano.

Tras varias acusaciones y mensajes de apoyo dirigidos a Eva Amaral, el grupo recalcó que "esto no es una cuestión de ser mejor o peor". "Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de Bunbury. Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!", añadieron.

Uno de los usuarios, incluso compartió una entrevista con Bunbury publicada en Cuadernos Efe Eme en 2014 en la que el que fuera líder de Héroes del Silencio negaba este rumor y que la canción Puta desagradecida fuera dedicada a Eva Amaral.

"No habla de Eva, ni remotamente, y menos tiene que ver con el affaire Bob Dylan. En realidad, a mí me propusieron sustituirles en la gira con Dylan por un accidente de Juan en su muñeca, que le impedía continuar los tres conciertos que faltaban. Es cierto que me hubiera gustado hacer esos conciertos pendientes con Dylan, pero Eva decidió hacer los shows sola, sin Juan. No me mosqueé en ningún momento", explicó entonces el cantante.

Tras la vuelta a la actualidad de este rumor, Bunbury no ha guardado silencio y se ha pronunciado en X, donde ha recalcado que se pronuncia tras "la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar [a Amaral] a lo largo de los años".

"Sé que desde que se publicó la canción Puta Desagradecida en el álbum El Tiempo de las Cerezas en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral. Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario. En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así, explicando la sucesión de acontecimientos que acontecieron en torno a la gira de Dylan en 2004? por la que decían que surgió mi enfado con ellos", ha comenzado diciendo.

El músico ha vuelto a recordar que Eva Amaral y Juan Aguirre "eran los contratados para abrir a Dylan" y que él simplemente se ofreció "para hacer los shows que faltaban" tras una lesión de Juan Aguirre. "Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos", ha recalcado e insistido que "la canción no tiene nada que ver con ella".

"Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos Bravo, que es aún más dura", ha añadido. Bunbury ha cerrado su comunicado lamentando "el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable".

Para concluir, el maño ha recalcado que "Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido".