César Carballo alza la voz ante el aumento de casos de gripe: hace dos peticiones a tener muy en cuenta

El urgenciólogo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y comunicador sanitario César Carballo ha utilizado su perfil de X para publicar cómo está la situación de la gripe en la Comunidad de Madrid y ha pedido a la población que se proteja dando un consejo sencillo, pero muy útil.

Tal y como recogió Europa Press, los casos de gripe siguen disparados al alza en la Comunidad de Madrid tras producirse un incremento del 145% en la última semana provocando que la tasa hasta haya llegado a superar los 275 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana de diciembre, más del doble que la registrada siete días antes.

En concreto, en esa semana que fue del 1 al 7 de diciembre, se notificaron a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 19.301 casos, es decir, 11.429 más con respecto a la semana anterior.

El acumulado de la temporada 2025/2026, según informó la agencia, ya ha superado los 35.500 casos.

Una incidencia por la nubes

El pico de este año, según un gráfico publicado por Carballo con los datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, supera esa tasa de 275 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de otras temporadas. Por ejemplo, el curso pasado no llegó a superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que hace dos años, en la temporada 2023/24 pasó hasta los 180.

Hace tres, con el coronavirus todavía muy presente en el imaginario social y las medidas para evitar los contagios siendo aplicadas por una parte de la población, la tasa únicamente se quedó en menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

"La incidencia de gripe está absolutamente disparada, como no habíamos visto en muchos años. Muchos pacientes tienen que ingresar, y no hemos llegado al pico", ha afirmado Carballo.

En ese mismo mensaje ha pedido por favor "mascarilla en el trabajo, metro y lugares cerrados, y vacunación masiva, porque esto salva vidas".