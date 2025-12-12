Rufián desvela cuando se fue "al carajo" su relación personal con Yolanda Díaz: "No puedo ser más sincero"

La relación entre Gabriel Rufián y Yolanda Díaz está rota desde hace un tiempo y así lo ha hecho saber el diputado de ERC en el Congreso en una entrevista con Thais Villas para El Intermedio.

La presentadora le ha propuesto un juego "divertidísimo" a Gabriel Rufián: sacar de una bota de Papá Noel un nombre y decir algo bueno de esa persona del panorama político español.

"Vamos a jugar al amigo invisible pero, en vez de regalos, que no está el horno para bollos, vamos a hacer halagos", le ha explicado Villas, que le ha pedido que saque un papel y diga una cosa buena de esa persona. En este caso, Rufián ha sacado la papeleta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Es hábil. Es una persona muy hábil" Rufián, de Yolanda Díaz

"Es hábil. Es una persona muy hábil. Una persona que supo aglutinar a la izquierda a la izquierda del PSOE y que no sé si ahora podría, pero debería", ha empezado diciendo el diputado.

En lo personal, ha relatado, tenían "una excelente relación" y ha recalcado el "excelente" hasta la aprobación de la reforma laboral "que ahí ya se fue al carajo todo": "Sinceramente, no puedo ser más sincero".

"Vamos que no se hablan", ha dicho Thais Villas. "Lo justo, pero la respeto", ha replicado Rufián.

Todo se rompió en 2022

En 2022, Rufián se quejó en sede parlamentaria de que la vicepresidenta Yolanda Díaz no había contado con ERC para la elaboración de la reforma laboral y sí con la CEOE, la patronal de los empresarios.

"He escuchado al señor Garamendi [presidente de la CEOE] que estaba contento porque se han dedicado un montón de horas y de esfuerzos a atraer, a negociar, a hablar, con la patronal. Está muy bien y lo entiendo. De hecho, hay proyectos personales detrás que yo respeto enormemente. Pero, ¿saben cuántas horas se han dedicado a hablar con ERC? Estas", afirmó Rufián haciendo un cero con la mano derecha.

Unas palabras que no le parecieron bien a Díaz. Según la por entonces vicepresidenta segunda, el Ejecutivo habló "con todos". "Cuando digo que hemos hablado con todos, lo hemos hecho hasta con grupos que tienen un solo diputado", aseguró.