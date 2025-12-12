Una empleada de Lidl reacciona a su cesta de Navidad: alucina tanto con lo último que saca que hasta la empresa responde

Llega la Navidad y, con ella, las tradicionales cestas que algunas empresas (no todas, en absoluto) envían a sus trabajadores. Ya se ha convertido en un clásico que muchos empleados hagan un unboxing en redes, mostrando los obsequios con los que les agasaja su compañía, y hace unos días fue muy sonado lo que habían recibido los empleados de Zara, cuya cesta está valorada en 200 euros.

Otro clásico de estas fechas es la caja de Navidad que el supermercado Lidl envía a sus trabajadores. Una de sus empleadas ha mostrado en TikTok lo que contiene ese regalo y se ha sorprendido tanto con el último objeto que ha encontrado que hasta la propia empresa ha respondido en esa red social.

La usuaria, @maruxxi_, empieza calificando de "querida" su cesta de Navidad y a lo largo del vídeo deja claro que valora enormemente el gesto de su empresa. Dicho eso, comienza a sacar productos.

Lo primero que se encuentra es un turrón blando, aunque por lo que puede comprobar con una compañera, cada uno tiene uno diferente. Lo que saca después le entusiasma especialmente: una crema de pistacho, un producto que está muy de moda.

Aceite, vino, chocolate, jamón...

Sigue sacando regalos: unas barritas de orégano, una botella de aceite de oliva virgen extra, chocolate Dubái (uno de los productos más vendidos de ese supermercado en los últimos meses), una botella de vino de Ribera del Duero y un sobre de paleta ibérica.

El final llega por todo lo alto y no puede evitar las risas al verlo. "Soy ciclista, montañera, o qué. ¿Qué es esto? ¡Lo vendo en Vinted!", bromea antes de aclarar: "No, no lo voy a vender. Gracias, Lidl". Se trata, ni más ni menos, de un pañuelo para el cuello que acaba asegurando que sorteará entre sus seguidores.

El año pasado, unos calcetines de Lidl

"El año pasado nos dieron calcetines de Lidl, chulísimos", recuerda la trabajadora, que ha provocado la reacción de la cuenta oficial de Lidl: "Estaremos atentos a Vinted".

En los comentarios, son muchos los que alaban la generosidad de la cesta de Lidl. Por ejemplo, uno dice: "A nosotros nos dieron 40 euros y una botella de aceite jajaj". "El mío no da ni las gracias", asegura otro.

"Cuatro años trabajando en la misma empresa y con suerte mandan un mail comunitario de felices fiestas... jajajajaja no os quejéis de las cestas (no lo digo por ellas!)", asegura otro usuario más en los comentarios a esa publicación, que ha provocado más de 270 reacciones.