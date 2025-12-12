Feijóo solicita un pleno extraordinario para la semana que viene donde el Gobierno dé explicaciones por la corrupción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este viernes a través de un mensaje en redes sociales un pleno extraordinario para la semana que viene con el objetivo de que "el Gobierno de explicaciones sobre la corrupción" dadas las informaciones que han sido conocidas en las últimas horas.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas", ha dicho el líder de la oposición acusando al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "estar encerrado en la Moncloa". Además, ha enfatizado en que, ante esta situación, "es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero".

El presidente de los populares también ha hecho referencia al resto de grupos parlamentarios: "Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer".

Por otro lado, ha puesto encima de la mesa y haciendo de nueva al presidente del Gobierno que "permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción" y exige "que comparezca ya".

Este mismo jueves fue el último pleno en el Congreso donde se aprobaron diferentes proyectos del Ejecutivo y se volvió a rechazar el techo de gasto presentado por el ministerio de María Jesús Montero. Sin embargo, cabe recordar que la semana que viene estaba convocado un pleno que tuvo que ser suspendido por motivo de la convocatoria de los populares de las elecciones en Extremadura.