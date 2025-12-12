Y a los seis días, respondió: Von der Leyen recuerda a Trump que "nadie debe interferir en los asuntos de la UE"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa sobre necesidades de financiación de Ucrania, el 3 de diciembre de 2025, en Bruselas.

Seis días después de que se conociera la nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, que fomenta la resistencia dentro de Europa alentando a la ultraderecha, al fin ha llegado una respuesta por parte de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. La alemana ha defendido que "nadie debe interferir en los asuntos de la Unión Europea", después de que, al calor del polémico documento, incluso el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, dijera que Europa es "débil" y que se enfrenta a su propia "destrucción". Su relato sobre cómo el viejo continente está perdiendo el alma y los principios, dice, con políticas como las migratorias.

"Se supone que nadie debe interferir, sin lugar a dudas", ha declarado la jefa del bloque comunitario en una entrevista con el diario POLITICO en Bruselas (Bélgica), cuando le han preguntado sobre la estrategia estadounidense, que afirma que Europa se enfrenta a un "borrado de civilización" en los próximos años y que critica los esfuerzos por controlar a los partidos de extrema derecha.

En una tibia respuesta a las contundentes declaraciones del presidente estadounidense, ha declarado que no les corresponde, en lo que respecta a las elecciones, decidir quién será el líder de un país, sino a la ciudadanía". "Esa la soberanía de los votantes, y debe protegerse", ha añadido. "No nos corresponde a nosotros, en las elecciones, decidir quién será el líder del país, sino al pueblo… Esa es la soberanía de los votantes, y hay que protegerla", insistió.

"Borrado" de la civilización

La Estrategia de EEUU afirma que Europa se enfrenta a un "borrado de su civilización" en los próximos 20 años, aproximadamente, una narrativa que ha tenido buena acogida entre los líderes de extrema derecha europeos, incluido el primer ministro húngaro Viktor Orbán, así como en la Rusia de Vladimir Putin. El documento también critica duramente los esfuerzos europeos por controlar a los partidos de ultras, calificándolos de censura política (que hace extensiva a los medios de comunicación y a redes amigas, como X), y habla de "cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas".

Von der Leyen dijo en su intervención que esta es una de las razones por las que la UE propuso el Escudo de la Democracia, destinado a intensificar la lucha contra la interferencia extranjera en línea, incluso en las elecciones. La jefa de la Comisión afirmó que siempre ha mantenido una excelente relación de trabajo con los presidentes estadounidenses, y que esta sigue siendo la situación actual. Sin embargo, enfatizó que Europa debería centrarse en sí misma en lugar de compararse con otros países.

"Desde el fondo de mi corazón, soy una transatlantista convencida"

"Desde el fondo de mi corazón, soy una transatlantista convencida. Pero ¿qué es tan importante? [Lo que es] importante es que nos enorgullezcamos de ser la Unión Europea, que valoremos nuestra fortaleza y que afrontemos los desafíos que tenemos", dijo.

"Por supuesto, nuestra relación con Estados Unidos ha cambiado. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. Y es tan importante que tengamos esto presente: ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Trabajemos en ello. Sintámonos orgullosos de ello. Defendamos una Europa unificada. Esta es nuestra tarea… [reflexionar sobre nosotros mismos] y sentirnos orgullosos de nosotros mismos", insistió la conservadora germana, entre aplausos del público.