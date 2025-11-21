Buenafuente anuncia su retirada temporal "por prescripción medica"
"Tengo que para un poco para recuperarme".
Hace solo dos días que RTVE desvelaba el nombre de los presentadores de Las Campanadas de este año. Andreu Buenfauente y Silvia abril cogen el testigo de Lalachus y David Broncano en la tarea de despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en la pública y hoy el presentador, guionista, director y productor ha comunicado que "por exceso de carga laboral" se ve obligado a hacer un "parón temporal en su agenda profesional para descansar".
"Tengo que para un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago", ha explicado a través de las redes sociales de su productora, El Terrat.
Ayer, ya se anunció la cancelación de la representación El Tenoriu prevista para los días 20, 21, 22 y 23 en el teatro Colisuem de Barcelona por enfermedad de uno de los actores. Esta versión cómica del clásico del teatro español Don Juan Tenorio está protagonizada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente.