Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Buenafuente anuncia su retirada temporal "por prescripción medica"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Buenafuente anuncia su retirada temporal "por prescripción medica"

"Tengo que para un poco para recuperarme".

Mila Fernández
Mila Fernández
Andreu Buenafuente el Festival de San Sebastián en 2024.
Andreu Buenafuente el Festival de San Sebastián en 2024.WireImage

Hace solo dos días que RTVE desvelaba el nombre de los presentadores de Las Campanadas de este año. Andreu Buenfauente y Silvia abril cogen el testigo de Lalachus y David Broncano en la tarea de despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en la pública y hoy el presentador, guionista, director y productor ha comunicado que "por exceso de carga laboral" se ve obligado a hacer un "parón temporal en su agenda profesional para descansar".

"Tengo que para un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago", ha explicado a través de las redes sociales de su productora, El Terrat. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Ayer, ya se anunció la cancelación de la representación El Tenoriu prevista para los días 20, 21, 22 y 23 en el teatro Colisuem de Barcelona por enfermedad de uno de los actores. Esta versión cómica del clásico del teatro español Don Juan Tenorio está protagonizada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 