Anne Hathaway se convertirá en una 'tradwife' en su próxima película, basada en el libro 'Yesteryear'

Anne Hathaway es la actriz del momento y encadena trabajo con trabajo. Después de semanas de intensísima promoción de El diablo viste de Prada 2 —se estrena este viernes—, que ha coincidido con la menos exigente de Mother Mary —que llegará a nuestro país el 31 de julio—, Hathaway ya está metida de lleno en su siguiente proyecto.

En los próximo meses la actriz se meterá en la piel de una tradwife para la película basada en la novela Yesteryear, escrita por Caro Claire Burke, y que es un thriller satírico sobre una influencer tradwife (esposa tradicional), Natalie, que promueve desde sus redes sociales un estilo de vida idílico como madre y esposa. Sin embargo, detrás de todo eso están las niñeras y productores, que trabajan para ella mientras construye su imperio.

Según la revista Deadline, cuatro estudios querían hacerse con el manuscrito de la escritora que prometía ser un éxito. Finalmente fuete, Anne Hathaway quien se hizo con los derechos para adaptar la novela. Entusiasmada con ello, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje "Jugando con fuego".

En una entrevista para Vogue, la autora de la novela contó cómo se le había ocurrido la idea para el libro: “Había empezado un TikTok donde hablaba sobre temas feministas y las tradwifes, y me involucré mucho en esa conversación. También trabajaba como editora en Katie Couric Media, así que pude investigar sobre ello como parte de mi trabajo. Así que la idea para la novela surgió bastante rápido. Le envié un correo a mi agente y le dije "tengo una idea extraña…”.