Así es Jeremy Allen White (y así canta) como Bruce Springsteen en el primer tráiler de su 'biopic'

Jeremy Allen White en una imagen del tráiler de 'Deliver me from nowhere', el biopic de Bruce Springsteen.

Después de que Timothée Chalamet se quedase a las puertas del Oscar por su interpretación de Bob Dylan en A complete unkown, parece que Jeremy Allen White se plantea como su sustituto en la carrera por la estatuilla al interpretar a otra gran estrella de la música como es Bruce Springsteen.

Este miércoles se hizo público el primer tráiler de la cinta Deliver me from nowhere, el biopic de The Boss que verá la luz el próximo 24 de octubre y en el que Allen White da vida y canta los temas del icónico cantante estadounidense.

La película de Scott Cooper está basada en el libro homónimo de Warren Zanes y narra cómo Springsteen llegó a grabar el que es su álbum más personal, Nebraska, tras el éxito comercial que le supuso a principios de los 80 con The River y poco antes de que llegara su éxito definitivo con Born in the USA.

En las imágenes del tráiler se puede ver a Allen White como Springsteen en diversas escenas que van desde comprar un coche nuevo a las primeras grabaciones de Nevraska con su técnico de guitarras.

Sin embargo, si hay un momento que ha llamado la atención ha sido su interpretación de Born to run, algo que ha sorprendido gratamente a los espectadores, ya que calca la interpretación de The Boss casi a la perfección.

El reparto del filme lo completan el actor de Succession, Jeremy Strong, como el manager del artista; Stephen Graham, conocido entre otros muchos papeles por dar vida al padre de Adolescencia como Douglas Springsteen, padre de Bruce, y Paul Walter Hauser, que interpreta a Mike Batlan, el técnico de guitarras que le ayudó a grabar de forma casera Nebraska.