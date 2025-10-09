¿Son de (des)amores?: cronología del agitado final de Andy y Lucas

24 años de carrera, éxitos conocidos por todos como Tanto la quería, Son de amores, Carita morena o lo que en su momento fue uno de los primeros himnos contra la violencia de género como fue En tu ventana, Andy y Lucas han sido uno de los referentes del flamenco pop junto a otros como Los Caños (y posteriormente Kiko y Shara) o Fondo Flamenco. Solo con su primer disco homónimo lograron ocho discos de platino y 750.000 copias vendidas.

Andrés Morales y Lucas González se convirtieron desde el gaditano barrio de La Laguna en todo un icono de esa generación de los 2000 que escuchaba sus politonos o tonos de espera en sus Nokia y que ahora, ya entrados en la treintena, reviven esa nostalgia milenial.

Lejos de haber quedado en el olvido, la carrera de este dúo gaditano se ha mantenido constante en sus doce trabajos de estudio. Sin embargo, en noviembre de 2023 anunciaron la separación y una gira de despedida. ¿El motivo? Aparentemente una cardiopatía isquémica de Lucas que lo hacía incompatible con llevar la ajetreada vida sobre el escenario. "Estoy hecho polvo ahora mismo, estoy tocadísimo... pero soy profesional y estoy aquí", dijo en la primera aparición pública tras la noticia.

El propio Lucas llegó a decir en El Hormiguero (Antena 3) que el estrés de tener la gran parte de la carga empresarial del dúo no le hacía bien a su salud. "Hace cinco años tomé las riendas empresarialmente de Andy y Lucas y el día a día ha sido bastante complicado porque soy un psicópata de mi trabajo", declaró.

A pesar de su despedida, como otros tantos nombres de la industria, no iban a decir adiós a una larga trayectoria musical sin una gira de despedida: Nuestros últimos acordes, en la que repasarían sus mejores hits y que, más allá de todo 2024 se ha ido prolongando en el tiempo hasta llegar a este último concierto del viernes 10 de octubre en el madrileño Palacio de Vistalegre.

Tras las críticas que recibieron por esta amplificación y algunos vieron como una estrategia de marketing que han seguido otros artistas. Lucas, en una entrevista con ABC, no lo negó: "¿Es verdad que hemos aprovechado el tirón? Lógicamente".

Ambos músicos aseguraron que este aumento de las fechas se debió a la alta demanda del público, pero los conflictos y los rumores de un supuesto enfrentamiento entre ambos no se hicieron esperar y en los últimos cinco meses, las idas y venidas y las declaraciones cruzadas de ambos han sido una constante.

Mayo de 2025: tras varios rumores, emiten un comunicado negando cualquier "conflicto"

Los rumores comenzaron en el mes de mayo, cuando se llegó a rumorear una supuesta pelea física entre ambos entre bambalinas de uno de sus conciertos. Las habladurías llegaban en un momento especialmente delicado del dúo, en el que incluso el manager tuvo que salir a hablar en redes sociales por una lesión física que hizo que Andy actuara la localidad tarraconense de l'Aldea con claros gestos de dolor.

Tras los rumores, el 20 de mayo no dudaron en emitir un comunicado conjunto negando cualquier tipo de enfrentamiento. "Ni nos llevamos mal, ni ha existido ningún tipo de conflicto físico entre nosotros", señalaron en el comunicado en el que desmentían "rotundamente" cualquier tipo de rumor.

"Nos une una amistad de muchos años, un cariño sincero como el de dos hermanos, y una pasión compartida por la música que sigue tan viva como el primer día. Amamos lo que hacemos y, como siempre, vamos a seguir dándolo todo en el escenario", añadieron y dejaron claro que la gira continuaría su curso hasta el 10 de octubre.

8 de septiembre de 2025: las 'bombas' de Lucas en Me quedo conmigo

El 8 de septiembre, Lucas concedió una entrevista con el programa Me quedo conmigo de Mediaset Infinity, donde se sinceró sobre los problemas que le había conllevado la operación estética de nariz a la que se había sometido y las numerosas burlas que había recibido, así como sobre la relación con Andy.

Sobre un futuro en solitario de Morales, Lucas no se cortó un pelo y lanzó varias pullas sobre el que ha sido durante más de dos décadas su compañero en las tablas. "Andy no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene", declaró.

Además, volvió a hacer hincapié en que ha sido él el que ha llevado sobre sus hombros las decisiones empresariales del grupo. "Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Fue de mutuo acuerdo. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo y soy el que pago al propio Andy... Son horas y horas al teléfono. Son horas que no he estado con mi familia, son enfados, mosqueos...", añadió.

11 de septiembre de 2025: las indirectas 'silenciosas' de Andy por Instagram

Solo unos días después y sin llegar a pronunciarse públicamente, Andy comenzó a publicar una serie de stories en Instagram con mensajes crípticos que podrían ser interpretados como una indirecta a Lucas. "Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo", "Toda deuda se paga. Toda verdad se revela", "No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla", "El rechazo de otros no me asusta, porque mi valor no depende de su aprobación", "Es curioso cómo el que falla, siempre encuentra la forma de hacerse la víctima", eran algunas de ellas.

En todas ellas, Andy dejaba claro que guardaría silencio frente a los detractores que pretenden hundirle. "No subestimes al que no habla mucho. Mientras tú te muestras, él te estudia", "Cuando no pueden vencerte, intentan ensuciar tu nombre", "Paciencia, cosas buenas llegarán". "No a todo el mundo le va a gustar tu cambio, porque tu cambio les recuerda que ellos siguen en el mismo lugar", se leía en otras de ellas.

28 de septiembre: Andy asegura que estaban "forzando la situación" desde mayo

En plena vorágine de declaraciones e indirectas, Morales concedió una entrevista con El Debate, en la que aseguraba que no veía un futuro junto a su dupla musical durante dos décadas. "No veo seguir cantando con Lucas. Que a lo mejor dentro de unos años hay cambio de pareceres y me tendré que tragar mis palabras, ¿no? Pero ahora mismo no, no lo sueño, no lo pienso", declaró el artista.

De hecho, en esa misma entrevista, Andy revelaba que los distintos problemas personales que había atravesado Lucas les habían afectado en al gira. "Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira. Sentía que estábamos forzando la situación. Y Lucas ha pasado por muchos problemas personales también. No me gustaría estar en su pellejo", declaró.

Eso sí, a la hora de hacer repaso de su carrera, Andy tampoco se quedó callado y recalcó que había tenido que "evitar muchos charcos" por Lucas. "Con Lucas he evitado muchos charcos, porque él hablaba sin pensar, y alguien tenía que equilibrar. Si los dos hubiéramos sido iguales, habría sido una guerra", aseguró el cantante, que recalcó estar listo para una carrera en solitario.

1 de octubre: cancelación del concierto en A Coruña

En pleno cruce de declaraciones y solo unos días después de esta entrevista, el dúo anunciaba la cancelación del concierto del 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, alegando "problemas de producción ajenos a los artistas".

Fue la plataforma de venta de entradas Ataquilla la que comunicó la noticia a los asistentes a través de un e-mail, en un momento en el que un promotor aseguró que Lucas le debía 360.000 euros por los honorarios de esta gira. Con respecto a la noticia, Lucas ya había salido a desmentirlo asegurando que "sacaría todo" en referencia a acudir a juicio frente a él. "¿Qué deuda tengo yo? Si yo soy millonario, si yo he vendido tres millones de discos, lo siento si suena muy prepotente", se quejó ante la prensa. "No tiene vergüenza, no tengo contrato con él para nada, se ha inventado todo", recalcó.

4 de octubre: varios medios aseguran que solo se comunican mediante abogados

Según aseguraron varios medios, entre ellos el periodista de Socialité (Telecinco), Raúl Ortiz, la situación es tensa entre ambos, hasta el punto de que supuestamente no mantendrían el contacto.

"Ha llegado el punto en el que, cuando hay que hacer una comunicación entre las dos partes, se hace entre abogados. No mantienen contacto ni se hablan en ningún caso", señaló y recordó que el manager está mediando entre ambos. "El representante está intentando que la sangre no llegue al río, pero la situación es muy compleja", añadió. No obstante, ni el manager ni ninguno de los dos miembros del grupo han confirmado ni desmentido estas afirmaciones.

El futuro incierto entre una escuela de música, una comparsa de Carnaval en Cádiz y una carrera en solitario

A solo un día de su concierto, parece que la despedida por todo lo alto en Vistalegre —aunque todavía quedan localidades sin vender— sigue adelante. Eso sí, lo hace con un gran interrogante sobre la relación entre ambos en el escenario y sobre el futuro de cada uno de estos artistas.

Morales, por el momento, tiene una fecha clave en el mes de febrero en el Carnaval de Cádiz. Aunque ha dejado su comparsa, que en 2025 participó en el COAC bajo el nombre de Carnavalandia, el pasado mes de julio anunció su fichaje por una de las formaciones más potentes del certamen, la comparsa de Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa' y Raúl Cabrera.

No obstante, Andy dejó la puerta abierta en su entrevista con El Debate a una carrera en solitario ya que aseguró que sin cantar se "apaga por dentro". "Yo quiero seguir en la música. Es mi vida. Cuando no canto, me apago por dentro. Si puedo vivir de ello, genial, y si no, buscaré otra cosa. Pero me dé de comer o no, no voy a dejar la música", declaró entonces.

González, por su parte, tiene en Yuncos (Toledo) la escuela de música, baile, yoga y pilates Son de amores, donde Lucas ejerce de mentor para todos aquellos nuevos talentos que busquen un hueco en la industria musical o del espectáculo o simplemente busquen descubrir un nuevo hobbie. Eso sí, apartado de los escenarios y cuidando su delicada salud.