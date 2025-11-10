Andy revela en 'El Hormiguero' los detalles de la "pelea de verdad" que dinamitó su relación con Lucas: "Cuando le vi venir, le hice frente"

Andrés Morales, conocido como Andy de Andy y Lucas, ha venido a divertirse a El Hormiguero. Aunque mucho, mucho no ha podido hacerlo, porque ha dedicado la práctica totalidad del programa de Antena 3 a saldar cuentas pendientes con quien fuera su amigo, compañero y prácticamente todo durante más de dos décadas.

Acabado ya el dúo y no del mejor modo, el artista gaditano ha emprendido un nuevo rumbo. Nada más concluir el último concierto de Andy y Lucas, Andy sacaba su primer single, con un sugerente título, Marioneta, adelanto de su primer disco en solitario, que se llamará Solo —"no nos hemos comido mucho la cabeza", bromeaba—. Un lanzamiento que llegó entre polémicas por el rumbo final que había tomado el proyecto junto a su otrora inseparable Lucas. "Mi antiguo compañero, socio, llamaló como quieras".

A sus 43 años y aún sintiéndose "raro" por no estar "con la otra parte", Andy ha hablado con Pablo Motos de su futuro, pero sobre todo del pasado reciente con "su otra parte", como ha venido denominando a Lucas. Con él, todo se rompió "en mayo", cuando ambos tuvieron "una pelea de verdad en la que sólo faltó pegarnos".

"Aquella pelea llegó tras un parón en abril por la operación de nariz de Lucas", ha recordado en El Hormiguero visiblemente nervioso y emocionado por momentos. Todo se dinamitó durante un concierto "en un pueblo de Extremadura", que no ha querido precisar. Cuenta que "vi nervioso a Lucas ese día, intenté calmarlo y en el escenario estuve animando, diciendo tonterías para mejorar la cosa".

En ese momento, harto ya Lucas, "vino a mí y me dijo algo como 'deja de decir tonterías, hay que ser profesionales'". El concierto acabó, prosigue, como buenamente se pudo. Lo peor llegó al volver al camerino.

"Nos bajamos del escenario, le hice frente y nos dijimos de todo. No llegamos a tocarnos porque nos separaron". Con ironía, Andy añade que "presuntamente, dicen, me tiró una botella... hubo objetos voladores, sí (risas)". Al final, Andy Morales acabó en el hospital, aunque ha querido matizar que no fue por la pelea puramente.

"Yo acabé en el hospital pero no porque Lucas me agrediera, yo venía de una lesión reciente jugando al fútbol y claro, cuando le vi que venía hacia mí, que no es chico, yo hice frente, porque yo también puedo ponerme serio. Nos separaron, pero en ese encontronazo me terminé de romper la pierna", rememora.

Aquello lo cambió todo a falta de cinco meses para el final de la gira de despedida. "Con él no hablo desde mayo, desde entonces, intento mantener las distancias".

"Ya con él no quería tener la amistad de siempre; como hombres que somos nos comprometimos a terminar la gira. En el escenario yo dije 'canto, hago mi trabajo y me voy'". Y así hasta el concierto de remate en Vistalegre, donde se le vio solo nada más terminar. "Ahí me sentí libre" y preparado para iniciar su camino en solitario.