Muchos se han fijado en esta imagen de Andy en el concierto de despedida de Andy y Lucas: "Qué penita"

Tras semanas de declaraciones, rumores y con todos los ojos puestos en la relación entre ellos: Andy y Lucas se despidieron de los escenarios este viernes en un concierto en el madrileño palacio de Vista Alegre. Ante su fiel público, el dúo gaditano interpretó por última vez su repertorio con temas como Tanto la quería o Son de amores.

Sin embargo, los escasos gestos entre ambos y la poca complicidad entre ellos volvieron a reavivar los rumores de mala relación que ya venían acompañando al dúo desde hace varios meses. De hecho, muchos han compartido un vídeo al final del concierto en el que todo el equipo se arremolina alrededor de Lucas, mientras que Andy permanece solo en una esquina en el escenario.

"Ayy… qué penita me ha dado aquí Andy….😢", han escrito en la cuenta de X @elojoquetodolv, que ha recibido más de 4.000 me gusta y cientos de comentarios, la mayoría de ellos apoyando a Andy Morales, al que solo se le acerca uno de los miembros del personal de seguridad del evento.

"Creo que un día saldrá todo lo que ha pasado entre ellos y quedará confirmado que Lucas es un imb3cil integral y que Andy ha aguantado lo que no esta escrito sin mandarlo a la mierda porque es buena persona", escribe un usuario. "Da pena pero es bonito. Lo está viviendo, está sabiendo que algo tan importante acaba... es consciente del final de una etapa y se entiende que no le salgan las palabras", señala otro.

En los últimos meses, Lucas ha protagonizado numerosos titulares en los que hablaba de su relación con Andy. En septiembre dio una entrevista en Me quedo conmigo de Mediaset donde declaró que era el encargado de la actividad económica del grupo ya que "Andy no vale para hacer eso". "Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene", añadió.

Al día siguiente del evento, Andy anunció su carrera en solitario con un potente comunicado en el que dejaba entrever algunas de las indirectas que había ido lanzando ya en redes sociales.

"El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud", escribió en sus redes sociales. "Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama", señaló en su comunicado.

El cantante, que compagina su carrera en solitario con una dilatada trayectoria en las agrupaciones del Carnaval de Cádiz, anunció que el primer sencillo de este nuevo disco se publicará antes de Navidad y que este será "uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026".