Así ha sido el histórico último rosco de ‘Pasapalabra’ en Antena 3: ¿habrías podido resolverlo?

La emisión de este jueves de Pasapalabra ha pasado a formar parte de la historia de la televisión española. El popular concurso de Antena 3 ha emitido el último Rosco, la prueba más emblemática del formato y una de las señas de identidad más reconocibles de la pequeña pantalla.

La despedida llega tras una larga batalla judicial que se ha prolongado durante más de siete años y que ha terminado con una decisión definitiva del Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de El Rosco, al considerar que se trata de una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a la empresa neerlandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution.

La resolución también ratifica la condena a Atresmedia al pago de una indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios y deja claro que la cadena no podrá seguir utilizando esta prueba sin autorización expresa de sus propietarios.

Jaime, en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. ANTENA 3

Un último reto para los espectadores

El último Rosco emitido en Antena 3 ha sido seguido con especial atención por los fans del concurso. Una despedida cargada de simbolismo que marca el final de una etapa para uno de los programas más longevos y exitosos de la televisión española.

Y para quienes ya echan de menos esta prueba mítica, desde El Huff hemos recreado este último rosco para que sientas que estás en el plató del programa y cerrar una etapa que pasará a la historia de la televisión. ¿Serás capaz de resolver el último Rosco?

Preguntas del último rosco de Javier en Pasapalabra

Preguntas del último rosco de David en Pasapalabra

¿Qué va a pasar ahora?

Pero, tranquilo que lejos de paralizar el concurso, Atresmedia y ha reaccionado. La cadena ha anunciado por sus redes sociales que este viernes 19 de junio estrenará una nueva prueba final que sustituirá al histórico Rosco, por lo que el programa no se cancela, sino que tiene un nuevo final. La noticia ha generado opiniones muy diferentes entre los seguidores del programa.

Algunos espectadores consideran que puede ser una oportunidad para modernizar un formato que lleva décadas en emisión, mientras que otros lamentan profundamente la desaparición de la prueba más querida por la audiencia. Mañana viernes saldremos de dudas y conoceremos esta nueva versión del programa que tanta expectación está creando.