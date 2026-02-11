Britney Spears, ‘la Princesa del Pop’, vende los derechos de su catálogo musical

Pocas artistas más reconocidas en el mundo de la música que Britney Spears, más conocida como ‘la Princesa del Pop’, un apelativo que se ganó allá por los noventa cuando irrumpió en el panorama con éxitos arrolladores como ‘Baby one time’, ‘Crazy’ o ‘Oops!... I did it again’

Con aires maddonescos, Spears llegó a la cima de la noche a la mañana, sin embargo, en los últimos tiempos apenas hemos sabido mucho de ella musicalmente hablando, más allá de todo lo ya comentado de la tutela, de sus memorias... Tanto es así que no ha publicado un álbum desde "Glory" en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, cerrando su gira "Piece of Me" con un último concierto en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas, recuerda Variety.

Ahora salta la noticia de la venta de los derechos de su catálogo musical, algo de lo que han informado las revistas TMZ y Variety. Según varios documentos legales y fuentes a los que han tenido acceso ambas publicaciones, la norteamericana ha vendido la propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical.

"Acuerdo histórico"

Como no podía ser de otra forma, suenan cifras mareantes alrededor de este acuerdo. Según TMZ, en los documentos se habla de un “acuerdo histórico”, que podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber cuando vendió su música.

Con más de 150 millones de discos vendidos y ganadora de un Grammy, entre otros muchos premios, la cantante habría firmado el acuerdo para vender su música el pasado 30 de diciembre y, según sigue explicando TMZ, “está contenta con la venta y lo ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos”.

Britney Spears posa con el galardón de los MTV Awards de 2018 Frank Micelotta Getty Images

Se incluyen todos sus grandes éxitos

El acuerdo incluye grandes éxitos como "(You Drive Me) Crazy", "...Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", "Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy", "I'm a Slave 4 U", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Lucky", "My Prerogative", "Oops!... I Did It Again", "Overprotected", "Piece of Me", "Sometimes", "Stronger", "Till The World Ends", "Toxic" y "Womanizer", entre otros.

Convertida en icono del pop desde que era poco más que una adolescente, Spears está alejada de su carrera musical, de tal forma que, aunque tenía previsto haber regresado a Las Vegas en 2019 para una segunda residencia (periodo de conciertos) bajo el título de ‘Domination’ aprovechando el éxito de su gira ‘Britney Spears: Piece of me’ finalmente lo pospuso y se retiró de las actuaciones de forma indefinida.

Según Variety, Sony Music posee y controlaba los derechos de todo el catálogo musical de Spears, por lo que parece probable que también haya vendido los derechos de sus regalías, los pagos contractuales o únicos que recibe el titular de la propiedad.

De esta forma, se une a una creciente lista de artistas que han vendido sus catálogos musicales en los últimos años, incluyendo grandes figuras como Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks.