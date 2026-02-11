Ricardo Darín confirma el nacimiento del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó y revela su nombre

Chino Darín y Úrsula Corberó ya son padres de su primer hijo. Después de que Corberó anunciase el embarazo el pasado mes de septiembre con un impresionante posado con el mensaje "esto no es IA" o de que luciera tripa al más puro estilo Rihanna en la Semana de la Moda de París, se ha confirmado el nacimiento de su pequeño.

La periodista Lorena Vázquez fue la primera en hacer pública la noticia en Y ahora Sonsoles (Antena 3). "Tenemos un bebe nuevo en este mundo. Ha sido en Barcelona, un cambio de planes, porque tenían previsto hacerlo el Buenos Aires, y ya son padres", señaló entonces y 24 horas después ha sido el actor Ricardo Darín quien ha confirmado la noticia y ha dado algunos detalles sobre el bebé.

Ante las preguntas de los periodistas, el actor argentino ha recalcado que tanto el niño como Corberó se encuentran "bien". "Muy bien, muy bien, por suerte muy bien", ha señalado ante los micrófonos de Europa Press, donde también ha desvelado el sexo y el nombre.

"Es un niño. Se llama Dante, sí, es un nombre con mucho significado, pero es bonito, muy bonito", ha indicado en referencia al nombre del autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri.

De hecho, Dante es un nombre relativamente común en Argentina donde, según la web estadística del Gobierno Argentino, alcanzó su máxima popularidad en 2015 con 949 personas en el país con dicho nombre. Pero todavía es más común en España, donde hay, según el INE, 2.142 personas con este nombre, con una media de edad de 11 años, especialmente en las Islas Baleares, donde hay una prevalencia del 0,15%

Ante las preguntas de los periodistas de su primera impresión del pequeño o de si le encuentra a algún parecido, Darín ha señalado: "Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares".

Asimismo, ha dejado claro que, en la paternidad "no hay consejo posible" y que esta nueva etapa que enfrentan su hijo Chino y Úrsula Corberó "es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia".