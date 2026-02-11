El camarero le recomienda un plato fuera de carta y cuando llega el ticket se lleva la sorpresa de su vida

La hostelería es uno de los pilares de la economía española. Según datos de la patronal hostelera de España, el sector creció un 2% con respecto al año 2024. Es decir, hay casi dos millones de trabajadores que dependen de este sector.

Por eso, cualquier cosa que tenga que ver con la hostelería suele viralizarse en redes sociales, porque ir al bar o al restaurante es algo muy común en la cultura mediterránea española.

En las últimas horas ha dado mucho que hablar la publicación de Jesús Soriano, la persona detrás de Soy Camarero, donde ha compartido lo que le ha pasado a una persona que ha ido a comer a un local de Ávila que estaba lejos de la zona de los turistas.

El problema de los fuera de carta

Muchos restaurantes, sobre todo los que manejan productos de temporada, suelen tener platos que no están en la carta y que ofrecen a los clientes. Esto es problemático porque en muchas ocasiones no viene el precio del producto por ningún lado y muchos se llevan sorpresas cuando llega la cuenta.

Según ha contado Soy Camarero, esto mismo le ha ocurrido a un cliente que ha ido a comer a un local de Ávila y le recomendaron fuera de carta unos calamares: lo que no esperaba era que ese plato costase 46 euros.

Además, ha explicado el creador de contenido que también le han cobrado seis euros por cuatro trozos de pan y les han cobrado por un aperitivo que no habían pedido y que, encima, no les había llegado.

"Unos calamares que pidieron al ser sugeridos por la casa al no quedar un plato que querían (no ponía precio de ese y algún otro artículo) les cobran por ese plato (el de la foto) 46€, 4 trozos de pan 6 € y un aperitivo que no pidieron y que tampoco sirvieron. En Ávila, bastante alejado de zona turística o céntrica. ¿Cómo lo veis?", ha explicado Soy Camarero.