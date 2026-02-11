Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sarah Santaolalla responde a los insultos de 'El Hormiguero': "El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió"

Se ha pronunciado en sus redes sociales. 

La analista política, Sarah Santaolalla, durante la tertulia de 'Las cosas claras', en TVE.'Las cosas claras' / TVE

La colaboradora de televisión Sarah Santaoalla se ha pronunciado después de que este martes, durante la tertulia de El Hormiguero, Rosa Belmonte dijese: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?"

Todo antes de que Pablo Motos hablase de ella —sin decir su nombre— en referencia a las palabras de Santaolalla sobre Felipe González, al que llamó "traidor" por decir que iba a votar en blanco en vez de al PSOE.

"Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor", dijo Sarah Santaolalla en En Boca de Todos. 

Pablo Motos recogió el testigo en El Hormiguero y sin decir el nombre de la colaboradora televisiva comentó: "Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor".

Aquí, Rosa Belmonte replicó después: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Todo esto sin el reproche de nadie de la mesa, en la que estaban Juan del Val, Pablo Motos y Rubén Amón. 

Belmonte, colaboradora también de Onda Cero, ha dicho que esta es una frase de la serie La Maravillosa Señora Maissel: "Eso es una frase de una serie, de La Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel".

La respuesta de Santaolalla

En sus redes sociales, la colaboradora de Cuatro y de TVE ha dicho: "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico". 

"El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", ha dicho colgando el vídeo de la tertulia política de El Hormiguero

Y ha añadido: "No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?". 

