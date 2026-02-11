Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
RTVE explica el motivo del abandono de Luna Ki tras su actuación en la semifinal del Benidorm Fest
RTVE explica el motivo del abandono de Luna Ki tras su actuación en la semifinal del Benidorm Fest

La candidatura de la cantante con 'Bomba de amor' fue eliminada y no ha llegado a la final.

Mila Fernández
Luna Ki, en uno de los eventos de presentación previos a la edición de Eurovisión de este año.Carlos Alvarez via Getty Images

Este martes tuvo lugar la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 y ya se conoce el nombre de los primeros clasificados para la gran final que se celebrará este sábado. 

Entre ellos no está Luna Ki y su canción Bomba de amor, que a priori era una de las candidaturas preferidas pues se ha posicionado como una de las canciones más escuchadas desde que se anunciasen las candidaturas, pero al final no pudo ser.

Tras su actuación, en la que algunos seguidores observaron que la cantante tuvo algunas dificultades para sacarla adelante, Luna Ki desapareció del Palau minutos después tras compartir con Inés Hernand su primera impresión sobre lo su actuación. "Muchas gracias por todo el cariño y por todo el amor. Es una alegría estar aquí por fin y ya está. Es el cierre de un ciclo".

Poco tiempo después ya no estaba en la Green Room, donde los artistas esperan el final de la gala, y las especulaciones sobre su ausencia se desataron y los presentadores tuvieron que aclarar los motivos del abandono de la artista. "Me piden que diga que Luna Ki se ha ausentado del auditorio, pero que está bien. Mucha gente ha preguntado qué ha pasado. Está bien, pero no se encontraba", aclaró Jesús Vázquez.

Tras la rueda de prensa posterior, fue la propia María Eizaguirre, la Directora de Comunicación y Participación de RTVE, la que confirmó que Luna Ki había abandonado el Palau por  "una indisposición".

n nombre de RTVE, me gustaría decir que Luna es una artista de los pies a la cabeza, es todo sensibilidad, es todo corazón, es una persona híper sensible y, desde aquí, alumna, siempre tan auténtica, siempre tan de verdad, me gustaría mandarte todo nuestro cariño. Estamos aquí, estamos con ella. Le mandamos un cariñosísimo aplauso desde aquí", añadía en apoyo de la candidata.

