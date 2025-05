Cannes levanta el telón con un claro acento político: "Somos una amenaza para los autócratas y los fascistas de este mundo"

El Festival de Cannes ha arrancado este martes y ha tardado apenas unos minutos en quedar claro que esta edición no será una más. En su primera jornada, la política se ha colado por todos los rincones del certamen más prestigioso del mundo: desde los discursos sobre el escenario, hasta la alfombra roja y las proyecciones paralelas. El actor Robert De Niro, galardonado con la Palma de Oro de Honor, ha sido el más contundente: “Somos una amenaza para los autócratas y los fascistas de este mundo”, ha declarado en un discurso cargado de dardos hacia el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El actor de Toro salvaje ha recogido el premio de manos de Leonardo DiCaprio, visiblemente emocionado tras recibir varios minutos de ovación. “El presidente filisteo de Estados Unidos” —así ha llamado a Trump sin citarlo—, ha dicho, “ha empezado recortando ayudas a las artes, los derechos humanos y la educación. Y ahora quiere imponer un cien por cien de aranceles para las películas producidas fuera de Estados Unidos”. De Niro ha defendido la importancia del voto, ha recordado que los estadounidenses no dan la democracia por sentada y ha apelado a los valores de la Revolución Francesa: “a la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Ha hablado de creatividad, de arte como fuerza de unión, y ha pedido una reacción firme y pacífica. “Sus ataques son inaceptables”, ha advertido. “El arte es democrático, inclusivo y abraza la diversidad. Por eso es una amenaza para ellos”, ha insistido, con todo el auditorio del Grand Théâtre Lumière en pie.

Binoche, Gaza y Depardieu

La actriz Juliette Binoche, presidenta del jurado de esta 78ª edición, también ha subido al escenario para marcar el tono del festival. Lo ha hecho con un homenaje a la fotoperiodista palestina Fatma Hassona, asesinada el pasado 16 de abril en un bombardeo israelí, justo un día después de enterarse de que el documental que protagonizaba, Put Your Soul on Your Hand and Walk, había sido seleccionado en Cannes. “Fatma debería haber estado entre nosotros”, ha dicho Binoche antes de leer un texto escrito por ella: “Mi muerte me ha atravesado, la bala del tirador me ha atravesado y yo me volví un ángel”.

La actriz ha recordado también a los rehenes israelíes del 7 de octubre y ha lanzado un alegato a favor del arte como testimonio vital: “El arte se queda, es el testimonio potente de nuestras vidas, de nuestros sueños”. Ha denunciado la guerra, la misoginia, la pobreza y la crisis climática. “Los artistas tienen la posibilidad de testimoniar por los otros. Si el nivel de sufrimiento aumenta, su implicación es vital”, ha afirmado.

Horas antes, en rueda de prensa, Binoche se había referido también a la reciente condena al actor Gérard Depardieu, que este martes ha recibido una pena de 18 meses exentos de cumplimiento por agresiones sexuales. “Sí, por supuesto”, ha respondido al ser preguntada sobre si considera que esta sentencia es fruto del movimiento Me Too. “Tardó tiempo en llegar”, ha reconocido, añadiendo que en Francia “las mujeres del cine han reaccionado intensamente”. Y ha rematado: “Lo sagrado es algo que nosotros creamos. Una estrella de cine es un hombre. Un rey es un hombre”.

La carta sobre Gaza: Almodóvar y Bardem, entre los firmantes

La política ha llegado también desde fuera del Palais. En la víspera de la inauguración, 380 nombres del cine internacional han firmado una carta abierta publicada en Libération bajo el título En Cannes, el horror de Gaza no debe ser silenciado. Entre los firmantes están Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Richard Gere, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, David Cronenberg, Costa-Gavras, Jonathan Glazer o Viggo Mortensen.

El texto denuncia el “genocidio” en la Franja y el asesinato de más de 200 periodistas. Está dedicado a Fatma Hassona, cuya historia ha marcado la apertura del certamen. “Como artistas y agentes culturales, no podemos permanecer en silencio”, subraya la carta. También denuncia la inacción de instituciones como la Academia de Hollywood tras el ataque al cineasta Hamdan Ballal. “Nos avergüenza tanta pasividad”, concluye el texto, que anima a “rechazar que nuestro arte sea cómplice de lo peor”.

Participación española y grandes nombres

Entre los 22 títulos que compiten este año por la Palma de Oro, destaca la presencia española con dos representantes: Carla Simón, que presenta Romería, y Oliver Laxe, que firma Sirat. Simón vuelve a Cannes tras el éxito de Alcarràs, y comparte competición con figuras como Wes Anderson (The Phoenician Scheme), Richard Linklater (New Wave), Julia Ducournau (Alpha), los hermanos Dardenne (Jeunes mères) o el brasileño Kleber Mendonça Filho (O agente secreto).

También compiten Chie Hayakawa (Renoir), Hafsia Herzi (La petite dernière), Lynne Ramsay (Die my Love), Kelly Reichardt, Mascha Schilinski (Sound of Falling) y Jafar Panahi (Un simple accident). Cannes ha incrementado la representación femenina: hay siete directoras en competición frente a las cuatro del año pasado.

Estrenos, estrellas y óperas primas

Fuera de competición, el festival ha recibido con los brazos abiertos grandes producciones como Mission: Impossible – The Final Reckoning, que Tom Cruise presenta como su despedida definitiva de Ethan Hunt. También se verá Honey Don’t, el nuevo filme de Ethan Coen; La ola, el regreso al español de Sebastián Lelio; y Vie Privée, de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.

La actriz Scarlett Johansson debuta como directora con Eleanor the Great, al igual que Kristen Stewart, que presenta The Chronology of Water. Ambas compiten por la Cámara de Oro en la sección Una cierta mirada, junto al británico Harris Dickinson (Urchin).

La película inaugural de esta edición ha sido Partir un jour, ópera prima de la directora francesa Amélie Bonnin. Es la primera vez que Cannes arranca con una debutante en el largometraje.

Las normas de la alfombra roja

El festival también ha querido marcar distancia con las extravagancias del pasado. Ha actualizado las normas de vestimenta para evitar polémicas como la de los tacones obligatorios de años anteriores. Este año, la organización prohíbe expresamente la desnudez, “por razones de decencia”, así como los trajes con volúmenes excesivos que impidan el movimiento de los invitados o compliquen la disposición de los asientos.

La presidenta del jurado, Juliette Binoche, ha calificado de “gran idea” que no se obligue a llevar tacones. La actriz Halle Berry, también miembro del jurado, ha tenido que modificar su vestido a última hora por estas nuevas normas, y ha aplaudido la medida. La etiqueta para las galas de las 19:00 y 22:00 exige traje de noche o esmoquin, aunque también se aceptan vestidos de cóctel, trajes pantalón y zapatos planos o con tacón.