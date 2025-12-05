Cinco veces que se había dicho basta a Israel con apoyos a Palestina en Eurovisión

La salida de España junto a otros países como Eslovenia, Irlanda o Países Bajos del festival de Eurovisión después de que este jueves se aprobase que Israel siguiese participando en el certamen ha marcado un antes y un después.

La delegación española llevaba 65 años participando ininterrumpidamente en el festival. Sin embargo, RTVE ha anunciado su renuncia a participar en el festival dada la situación en Palestina. "La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha señalado.

A pesar de este rechazo, la situación de tensión con respecto a Israel en el festival no es algo nuevo y se lleva viviendo desde hace más de una década, con momentos especialmente tensos en la edición de 2018, en al que ganó Netta con Toy, celebrada apenas meses después de la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza, y la de 2019 celebrada en Tel Aviv, marcada por el boicot al festival.

Esto solo ha hecho ir a más, el desacuerdo con la participación del país hebreo se ha hecho más evidente desde el inicio de la ofensiva israelí posterior a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, con numerosas protestas en las ediciones de 2024 en Malmö (Suecia) y de 2025 en Basilea (Suiza) por parte de artistas y eurofans.

La bandera palestina de Hatari

La edición de 2019 en Tel Aviv estuvo fuertemente marcada por las protestas y el boicot a Eurovisión tras la victoria de la israelí Netta en 2018. Diversos grupos reclamaban el fin de la ocupación israelí y la colonización de los territorios palestinos y los Altos del Golán, así como el derecho a retornar a las zonas ocupadas por parte de los ciudadanos palestinos.

En este contexto, el grupo islandés Hatari decidió sacar una bandera Palestina con el mensaje "Free Palestine" en la green room durante el turno de votaciones al recibir 12 puntos. El conjunto, que se define como antisistema y anticapitalista, quedó décimo con su canción Hatrið mun sigra y su estética bondage y recibió una multa de 390.000 por mostrar un mensaje "político". En 2021 estrenaron un documental llamado A song called hate sobre su paso por el festival, donde aseguraron que era "mejor criticar al Gobierno israelí desde la discusión, desde el arte, que desde el boicot.

El mensaje oculto de la actuación de Madonna

En esa misma edición de 2019, Madonna ejerció como artista invitada. La reina del pop ha mostrado abiertamente su apoyo a la lucha palestina en diversas ocasiones y logró colar la bandera de Palestina en su actuación.

Lo hizo durante el tema Future y, con la intención de lanzar un mensaje de paz entre Israel y Palestina, colocó las banderas de ambos países en la espalda de dos de sus bailarines que en determinado momento se daban la mano.

Los bailarines de la actuación de Madonna en Eurovisión 2019. RTVE

No obstante, la actuación no gustó a Israel, que emitió un comunicado asegurando que no estaba aprobado por la organización. "Este elemento de la actuación no fue parte de los ensayos que se habían acordado con la EBU y la emisora local, KAN. Eurovisión es una celebración no política y Madonna se había enterado de esto", señaron.

El pañuelo de Eric Saade

El cantante sueco Eric Saade fue una de las actuaciones invitadas para la apertura de la primera semifinal edición celebrada en 2024 en Malmö junto a Chanel y Eleni Foureira. Saade, de origen palestino, representó a Suecia en Eurovisión en 2011 con el tema Popular y decidió usar un pañuelo palestino anudado a su muñeca durante su actuación en la semifinal del festival.

La UER criticó duramente su gesto asegurando que estaba violando las normas de imparcialidad política del concurso, a lo que Saade respondió que se trataba de un símbolo familiar y que poco tenía de político. "Mi padre me regaló ese chal cuando era pequeño, para no olvidar nunca de dónde viene la familia. Entonces no sabía que algún día se llamaría 'símbolo político", añadió. "En mi opinión, eso es simplemente racismo. [...] La UER parece encontrar controvertida mi etnicidad", recalcó.

"El amor siempre triunfa frente al odio": las palabras de Bambi Thug, la representante de Irlanda

Esa misma edición de 2024 estuvo caldeada por la participación de Israel y por el descontento de muchos de los participantes con esta decisión. Una de las que habló más abiertamente de ello fue la irlandesa Bambi Thug, que denunció la censura por parte de la UER. "Soy una persona a favor de la libertad y de la justicia, pero la UER me ha obligado a retirar de mi propuesta los mensajes que llevaba en los que pedía el alto al fuego y la libertad para Palestina", señaló en respuesta a los periodistas.

Actuación de Irlanda en la semifinal de Eurovisión

A pesar de esta censura, Thug logró mandar un mensaje al acabar la actuación de su tema Doomsday Blue en la final del festival. "Love always triumphs hate" (el amor siempre triunfa ante el odio), dijo al acabar, la misma frase que ponunció en 1997 la cantante irlandesa Sinnead O'Connor en apoyo a Palestina.

El mensaje de RTVE antes de la final en 2025

El preludio a la salida de España del festival lo puso el mensaje emitido por RTVE antes de la emisión. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", se pudo leer en las televisiones de toda España antes de Eurovisión 2025.

El mensaje llegó después de que los comentaristas Tony Aguilar y Julia Varela hablasen de las víctimas en Gaza durante la presentación de la cantante israelí Yuval Raphael. "Este año, RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000. Y entre ellas, más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas", dijo Tony Aguilar.

Varela, por su parte, defendió que se trataba de una defensa de los derechos humanos y no de un contenido político. "Es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, acorde con la vocación integradora y pacífica del festival de Eurovisión", explicó.

Las palabras de los periodistas provocaron el enfado de la cadena hebrea KAN y que se abriera una investigación de la UER. Por este motivo, Aguilar y Varela se limitaron a guardar silencio y dar datos simples sobre Raphael en su presentación de la final.