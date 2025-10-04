Confirman que han descubierto el que puede ser el mayor depósito de oro del siglo

Barrick Mining, una de las compañías auríferas más grandes del mundo, anunció que su proyecto Fourmile, situado en el corazón del cinturón Carlin-Cortez en Nevada, podría convertirse en el descubrimiento de oro más importante del siglo.

Según los estudios actualizados presentados, el yacimiento tiene el potencial de producir entre 600.000 y 750.000 onzas de oro al año, posicionándose entre las minas de mayor calidad y escala a nivel mundial.

Además, los resultados confirman que el proyecto Fourmile contiene mineral de calidad excepcionalmente alta, tiene una larga vida útil y acceso a la infraestructura existente a través de su empresa conjunta Nevada Gold Mines con Newmont.

Combinación única

Actualmente, la estimación de recursos alcanza 1,4 millones de onzas en categoría medida e indicada, y 6,4 millones de onzas inferidas. Las perforaciones en curso sugieren que aún podrían definirse hasta 15 millones de onzas adicionales, lo que ampliaría de forma considerable su proyección.

En una conferencia minera en Colorado Springs, el director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, fue categórico: “Fourmile compite rápidamente por ser el descubrimiento de oro más grande y de mayor ley de este siglo. Muy pocos proyectos en el mundo hoy en día pueden ofrecer esta combinación de ley, escala y flujo de caja.”.

Costos bajos y vida útil prolongada

La empresa prevé que el inicio del desarrollo subterráneo se produzca en 2026, una vez completados los permisos en curso. El capital de desarrollo estimado se sitúa entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, cifra moderada gracias a la ubicación del proyecto junto a plantas de procesamiento ya operativas.

Barrick calcula que los costos de mantenimiento se mantendrán entre 650 y 750 dólares por onza, por debajo de los promedios actuales de la industria, lo que haría de Fourmile una de las minas de oro más rentables a nivel global.

Geología favorable

Los estudios geológicos destacan que Fourmile se encuentra en una zona de brechas con inclinación pronunciada, lo que ofrece condiciones geotécnicas sólidas para la explotación a gran escala. Además, gran parte del mineral sería monorrefractario, lo que simplifica y abarata el procesamiento frente a otros yacimientos más complejos de Nevada.

Si las proyecciones se cumplen, Fourmile podría reposicionar a Barrick Mining entre los principales productores de oro del planeta. Con una producción sostenible y costos competitivos, el hallazgo refuerza la visión de la compañía de enfocarse en activos de primer nivel con capacidad para generar valor durante décadas.