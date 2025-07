¿Adiós al todopoderoso oro?: lo que ha creado la fusión nuclear amenaza con hacerle perder todo el valor

Roman Bodnarchuk via Getty Images

Una startup estadounidense afirma haber resuelto el misterio milenario de cómo producir oro a partir de otros elementos: lo ha hecho como residuo en reactores nucleares. "Esto podría conducir a una producción prácticamente ilimitada no solo de energía, sino también del metal precioso, en el futuro, con consecuencias dramáticas", según ha publicado el medio N-tv.

La empresa Marathon Fusion, que se dedica a desarrollar un sistema de fusión nuclear que consiga generar más energía de la que consume, asegura haber encontrado una vía para transformar átomos de mercurio en átomos de oro. Además, dicen poder utilizar este enfoque para generar una nueva fuente de ingresos para futuros reactores de fusión, haciéndolos así económicamente viables.

El coste de un reactor de fusión es enorme debido al gran esfuerzo técnico que implica. El método más habitual de fusión emplea un dispositivo llamado tokamak para calentar deuterio y tritio - isótopos del hidrógeno - a temperaturas extremas, generando helio y liberando grandes cantidades de energía en forma de neutrones. Estos neutrones se utilizan generalmente para producir tritio en la denominada "manta de reproducción".

La compañía propone añadir mercurio al manto que rodea el reactor de fusión, además de litio. Esto se debe a que un isótopo de mercurio (con 118 neutrones) se transforma en otro isótopo de mercurio (con 117 neutrones) al entrar en contacto con los neutrones de la reacción de fusión. Este isótopo es inestable y se desintegra en oro en 64 horas.

Así, una parte de los neutrones liberados por la fusión de hidrógeno a helio se pueden seguir utilizando en el reactor Marathon para generar energía, mientras que la otra mitad se destinará a la producción de oro. Sin embargo, la clave es que esto no interrumpa el ciclo del combustible. El oro se producirá como subproducto, esencialmente, sin interrumpir la producción de energía.

Hasta el momento, el reactor sigue siendo una posibilidad remota, y Marathon solo ha publicado la propuesta en un artículo que aún no ha sido revisado por pares. Sin embargo, el Financial Times cita a Ahmed Diallo, físico nuclear de la Universidad de Princeton y experto en fusión nuclear, quien declaró: "En teoría, pinta muy bien, y todos con los que he hablado al respecto están interesados y entusiasmados".

Adam Rutowski, fundador de la empresa junto a Kyle Schiller, ha dicho que la mayor cantidad de oro procedente de reactores en el mercado no deprimirá el precio. Pero esto solo se puede garantizar, al menos, a corto plazo. A largo plazo, según ha remarcado el medio alemán, la ecuación es sencilla: la producción de oro sintético probablemente inundaría el mercado y desplomaría el precio del oro.