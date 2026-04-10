Cristina Castaño: "No puedo hacer a Céline Dion o Mariah Carey en 'Tu cara me suena', no soy ese tipo de cantante, pero canto con mucho gusto y tengo una voz bonita"
Hablamos con la actriz sobre su participación en 'Tu cara me suena', programa que se emite en Antena 3 en el prime time de los viernes.
Hemos visto a Cristina Castaño como actriz en numerosas series y películas. Pero también hemos apreciado su talento en el teatro e incluso en los musicales. No podemos olvidar su interpretación de Sally Bowles en Cabaret, donde la gallega dejó claro que cantar no se le da nada mal.
Aquello fue entre 2015 y 2016, y una década después, Cristina Castaño se enfrenta a un reto que tiene un poco de todo aquello, pero que al mismo tiempo le supone una gran novedad: Tu cara me suena.
La actriz es una de las participantes de la decimotercera temporada del programa, que se emite durante 14 semanas en la noche de los viernes en Antena 3. Junto a ella compiten Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.
Y con motivo del estreno, donde se sube al escenario para imitar a la cantante italiana Mina con el tema Amor mío, Cristina Castaño atendió a El HuffPost para hablarnos de su experiencia en el programa, los retos a los que se enfrenta y cuáles son sus debilidades y fortalezas como concursante.
¿Cómo te llegó la propuesta para participar en Tu Cara Me Suena?
Tu Cara Me Suena me lleva rondando mucho tiempo. Desde hace años el programa me ha hecho saber su deseo de que yo participase en alguna edición, así que no ha sido nada repentino en concreto. Simplemente que ahora estoy en el momento personal y profesional indicado para poder hacerlo. He sentido las ganas, la ilusión y es el momento de mi vida adecuado.
Tengo entendido que es un programa exigente...
Sí, son 14 galas y cada semana tienes a un cantante, un tema y una actuación diferentes, y tienes que prepararte. Sí, es demandante. Lo que pasa es que lo estoy disfrutando mucho porque yo disfruto cantando. Dentro de mí hay una niña Cristina que cantaba mucho cuando era pequeña, así que la estoy reviviendo con un montón de personajes y disfraces. Esta pequeña Cristina se lo está gozando, la verdad. Y todo ello a pesar de los nervios que implica cada gala, que para mí el reto más grande es realmente dejar esos nervios a un lado y poder salir al escenario confiando plenamente.
No eres cantante, pero sí has cantado antes en otros proyectos...
Yo canto en los musicales, y el canto siempre me ha acompañado en mi profesión de alguna manera. Pero ni voy a clases de canto, ni tengo una carrera musical. Mi profesión siempre ha sido la actuación.
Es verdad que me gusta cantar y por eso estoy aquí, pero no es donde me siento más cómoda. De hecho con Tu cara me suena estoy saliendo de mi zona de confort, por decirlo de alguna manera. Si me dices de hacer una serie o un programa, pues yo voy a estar en mi zona de confort porque es lo que conozco. Pero aquí no, esto no lo es.
¿Cuál dirías que son tus puntos fuertes en el concurso?
Creo que canto bien, no tengo una mala voz. Y a la hora de meterme en la piel del cantante, creo que puedo entender bien su energía del cantante y reproducir fielmente lo que está haciendo. No sé si tanto la voz, porque hay artistas a los que me parezco más que a otros.
No me considero una experta imitadora de voces, pero sí de la energía del personaje, del cantante. Así que hay un compendio de cosas. Y luego que creo que también de alguna manera lleno el escenario, que siendo actriz y gustándome tanto el escenario como me gusta... Esa es una cualidad que tengo.
¿Y los puntos débiles?
Diría que la voz, porque no puedo hacerte a Céline Dion, a Mariah Carey o a Whitney Houston, no soy ese tipo de cantante. No tengo un gran despliegue vocal en ese sentido, no lo considero. Pero creo que canto con mucho gusto y que tengo una voz bonita.
Esos puntos fuertes y débiles que señalas serán analizados por el jurado. ¿Quién de ellos te impone más?
Cada uno tiene lo suyo, pero diría que Chenoa y Lolita. Chenoa es muy técnica y valora mucho lo que es la técnica vocal. Y Lolita valora el arte, valora que le llegue al corazón también. Son dos puntos de vista diferentes y poder gustarle a ambas me va a hacer sentir bien. Por otro lado, Àngel Llàcer es un artista también muy completo, muy 360. Canta, es actor y es muy fino también viendo lo que hay encima del escenario.
Yo las valoraciones del jurado las tomo como un modo de aprendizaje, de que este es un juego muy concreto y no es un juego en el que venga Cristina Castaño a interpretar a 14 cantantes diferentes. Es Cristina Castaño que desaparece para que aparezca el cantante.
Y no estoy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a cantar una canción y a hacerla mía. Porque cuando hice Cabaret no imitaba a la Liza Minnelli, sino que interpreté a mi propia Sally Bowles. Entonces, yo aquí no tengo que hacer mía a Mina, tengo que hacer de Mina. Y esto entraña una complejidad y una habilidad que hay que desarrollar.
¿A quién ves como el mayor rival en esta edición?
Aquí va a haber un ganador, pero aquí ganamos todos. Nos llevamos todos muy bien y disfrutamos mucho con las actuaciones del resto. Por supuesto que hay favoritos y hay gente que tiene un grandísimo talento y que se ve cada semana. Pero más allá de eso, creo que cada uno está haciendo el concurso que tiene que hacer.
¿A qué artistas te gustaría imitar si te dejaran elegir?
Me gustaría imitar a Paloma San Basilio, hacer de Satine en Moulin Rouge, o de Martes y Trece. Con cualquiera de esos tres podría acercarme bastante.
¿Y a quién preferirías no tener que imitar?
A Mónica Naranjo, porque ¿cómo voy a cantar una canción de Mónica Naranjo? Es una voz tan potente, tan poderosa, tan característica, que ya no es que no puedas llegar ahí de vocales, sino que para acercarte el color de voz es también es complicado. Agradecería que me lo pusieran más fácil.
Ya para terminar, ¿está siendo duro el concurso?
Es retador y hay que dedicarle tiempo. Pero yo no diría duro, diría que yo lo estoy disfrutando porque me gusta mucho jugar a esto. A mi actriz y a mi niña interior le gusta mucho cantar y disfrazarse. Entonces hay un disfrute muy grande, pero también hay una gran responsabilidad y un trabajo que hay que hacer previo para poder llegar allí y hacer una buena actuación.