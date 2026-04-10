Manel Fuentes: "El cine ya no es la gran pantalla, ahora es la televisión"

El presentador Manel Fuentes, durante la presentación de la 13ª edición de 'Tu cara me suena'

Antena 3 estrena este viernes a las 22:10h la decimotercera temporada de Tu cara me suena, uno de los programas más longevos de la cadena junto a otros como La ruleta de la suerte o Espejo Público.

15 años han pasado ya desde que este formato viera la luz en la cadena de Atresmedia, y al frente de todas las ediciones ha estado Manel Fuentes. El presentador catalán reconoce a El HuffPost que Tu cara me suena "es el formato de mi vida".

En la nueva edición le acompañarán Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita Flores como miembros del jurado; ellos serán los encargados de valorar las actuaciones de un plantel de concursantes entre los que destacan Jesulín de Ubrique y Cristina Castaño.

"Este programa fue mi gran apuesta personal"

"15 años, 15 ediciones. Son muchas ediciones; no suficientes, queremos hacer 15 más", avisa Manel Fuentes. El catalán recuerda que el formato fue "mi propia apuesta personal" y que "la complicidad del público nos exige que pongamos todo el talento y el trabajo para que esta historia continúe".

Manel Fuentes también reflexiona sobre el momento actual que atraviesa la televisión, afectada por una caída en las audiencias que Tu cara me suena ha sabido esquivar. "Hay productos low cost y hay productos de una gran calidad como es Tu cara me suena".

"Seguramente, si esta apuesta no se hubiera hecho hace 15 años, hoy a lo mejor no sería una realidad. Pero apostando en ese momento, que fue una apuesta muy generosa de la casa, y mejorándolo año tras año, hace que hoy sea un programa súper rentable, líder todas las noches y dónde quieren estar todos los anunciantes", afirma Manel Fuentes.

Al hilo de esto, cree que "gracias a esa apuesta hoy Antena 3 es líder". Por otro lado, el comunicador asegura que la televisión "ya es la gran pantalla": "Toda la espectacularidad que tú le pedías a una película cuando ibas al cine, ahora se lo estás pidiendo a la tele".

"'Tu cara me suena' es para valientes"

Entre los concursantes de esta edición de Tu cara me suena figuran rostros como la actriz Cristina Castaño, el extorero Jesulín de Ubrique o la cantante Sole Giménez. Todos ellos se enfrentan a uno de los formatos más espectaculares de la televisión, y coinciden en que hay que estar muy preparado.

"Uno es consciente de la dificultad que entraña enfrentarte a 600 personas de público. No hay posibilidad de repetir si te equivocas... es como un directo. Esto impone y enfrentarte a esto es para valientes", asegura Cristina Castaño.

Sobre los entresijos del programa, el cómico Aníbal Gómez asegura que el equipo de Tu cara me suena "te lo facilita todo muchísimo". "El encanto de este programa es que no hay una competición por hacer una imitación perfecta, si no que también quieren ver tu personalidad a través de ese personaje", añade.

Sole Giménez, por su parte, asegura estar muy agradecida porque siga existiendo un programa como Tu cara me suena, "donde se apoya todo en la música y en los artistas". "Es sorprendente verte imitando a otro artista cuando tú has hecho de ti toda la vida", destaca la cantante.