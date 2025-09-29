Cuatro motivos por los que la Super Bowl de Bad Bunny no debería sorprenderte

Bad Bunny en uno de sus conciertos de su residencia en Puerto Rico.

Después de anunciar que no actuaría en EEUU como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny bromeó con que solo tendría una única fecha. En realidad, lo que había detrás de eso no era una fecha cualquiera, sino que sería el protagonista de la actuación del medio tiempo de la Super Bowl 2026.

El puertorriqueño protagonizará en solitario la esperada actuación de la cita el próximo 8 de febrero de 2026 tras numerosos rumores que apuntaban a que serían nombres como Adele, Taylor Swift o Miley Cyrus las que tendrían este espectáculo que en 2025 fuese Kendrick Lamar quien encabezase la actuación de la NFL.

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", escribió Benito en el comunicado oficial de la noticia.

Aunque a algunos que no sigan el fenómeno de cerca les pudiera sorprender la noticia, lo cierto es que Bad Bunny tiene motivos de sobra para haber logrado este hito histórico, que se suma a otros nombres latinos como Shakira, Gloria Stefan o J Balvin. De hecho, es el primer puertorriqueño sin contar con los orígenes puertorriqueños de Jennifer Lopez. Estos son algunos de ellos:

Tiene el disco más escuchado de la historia de Spotify

Un verano sin ti, publicado en 2022, se convirtió en 2024 en el álbum más escuchado en la historia de la plataforma de streaming con nada menos que 20 mil millones de reproducciones, superando así a otros discos como Starboy de The Weeknd o Divide de Ed Sheeran.

Este disco sirvió como preludio con temas como El Apagón, para este Debí Tirar Más Fotos con el que Benito ha logrado marcar todo un hito tanto en Puerto Rico como fuera del país.

Con El último tour del mundo consiguió ser el primer álbum enteramente en español en liderar la lista de Billboard

Este disco, publicado en plena pandemia de la covid-19, se convirtió en el primero completamente en español en liderar la lista Hot 200 de Billboard. A pesar de esta noticia histórica, después de vender el equivalente a 116.000 álbumes, Bad Bunny perdió el número uno en el listado a la semana siguiente.

Es el único artista latino que ha logrado ser 'Artista del año' cuatro años seguidos

Por si el palmarés de Benito fuera escaso, a ganar tres premios Grammy se suma haber sido elegido nada menos que cuatro años consecutivos, entre 2020 y 2023, como Artista del Año en los Billboard Latin Music Awards.

Con ello supera a otros nombres como Selena (1995-96), Enrique Iglesias (1997-98), Romeo Santos (2015-16) y Ozuna (2018-19), que han logrado durante dos años consecutivos este galardón.

Más de 2,6 millones de entradas vendidas en todo el mundo

Por si sus cifras de música grabada no fueran suficientes, el directo no se queda atrás. Solo con su gira Debí Tirar Más Fotos ha vendido 2,6 millones de entradas vendidas para 54 shows en estadios repartidos en 18 países y 4 continentes.

Entre ellos España, donde ha batido todos los récords con 600.000 entradas para 12 conciertos, 10 de ellos en Madrid, el máximo número de fechas de un artista en un estadio de estas dimensiones.