Cuatro razones por las que no debes perderte 'Confía en mí: el falso profeta', la seriedocumental que acaba de estrenarse en Netflix

La pareja de cineastas formada por Christine Marie, experta en sectas, y su esposo, el videógrafo Tolga Katas, decide mudarse a Short Creek, Utah, para ayudar a las mujeres afectadas por el encarcelamiento de Warren Jeffs, antiguo líder del grupo fundamentalista. Lejos de encontrar una comunidad fragmentada, conocen a un nuevo líder que se autoproclama profeta: Samuel Bateman. Es entonces cuando la pareja se infiltra en el grupo y comienza a reunir pruebas y testimonios de abusos.

Este es el argumento de Confía en mí: el falso profeta, la serie documental estrenada en Netflix el pasado 8 de abril que sigue el caso de Samuel Bateman y se adentra en una de las comunidades más herméticas de Estados Unidos. Dirigida por Rachel Dretzin, la producción profundiza en los mecanismos de manipulación que utilizan los líderes sectarios para captar adeptos y estas son las cuatro razones por las que no deberías perdértela.

1. Una mirada inédita al interior de una secta

El documental invita a seguir de cerca el proceso de captación de adeptos, acercándose a las víctimas y recogiendo sus testimonios de primera mano. Gracias a esta cercanía, reconstruye el ascenso de Samuel Bateman desde sus inicios, como una figura marginal dentro de la comunidad, hasta consolidarse como líder con veinte esposas.

Y es que el título de la serie revela la primera regla dentro del juego de Bateman: para controlar a alguien es necesario ganarse su confianza. Por su parte, Christine Marie la utiliza para acercarse cada vez más a ellos e infiltrarse en el grupo.

2. Profundiza en los mecanismos de manipulación

La cámara se adentra en la casa de Bateman, donde retiene a sus víctimas, algunas de ellas menores de edad. Poco a poco, muestra las técnicas de manipulación que utiliza para someterlas: les da sermones todos los días, manipula sus testimonios y les obliga a escribir frases de adoración hacia él en sus diarios.

3. Retrata el sistema patriarcal de estas comunidades

Las mujeres de este grupo fundamentalista, la iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son educadas desde niñas para someterse a sus maridos. Su lema, “reza y obedece”, se convierte en el valor fundamental por el que rigen sus vidas. El documental muestra las consecuencias de un sistema que educa a las mujeres para la obediencia y explora qué ocurre cuando esta sumisión llega al límite.

4. Reflexiona sobre el peso que tiene el testimonio de las mujeres afectadas

Es un relato que se centra en el valor de la palabra. No en vano, Bateman sabía que su poder dependía del control que ejercía sobre los testimonios de sus víctimas. El documental reflexiona sobre cómo las voces de estas mujeres ayudaron a desmantelar el mismo sistema que se había esforzado en silenciarlas.

¿Qué ocurrió con Samuel Bateman?

En 2024, fue condenado a 50 años de prisión por obligar a niñas de 9 años realizar actos sexuales criminales con él y otros adultos, y por planear secuestrarlas de la custodia protectora.

El grupo, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocido como FLDS, había sido liderado desde 2002 por Warren Jeffs. Bateman fue uno de sus seguidores de confianza y, una vez el líder fue condenado a prisión por agresión sexual amenores, Bateman se autoproclamó "profeta" e inició una escisión de la secta.

La práctica de los miembros de la secta consistía en abusar sexualmente de niñas a quienes reclamaban como "esposas” espirituales. La jueza del tribunal que sentenció a Bateman escuchó los testimonios de las víctimas y declaró que no debería "tener la oportunidad de ser libre ni de estar cerca de mujeres jóvenes”, condenándolo a 50 años de cárcel.

Las nuevas sectas

El documental advierte del control que ejercen las sectas, cuyo número ha crecido en las últimas décadas. Según la Asociación Internacional de Estudios Sectarios (ICSA), una red global de investigadores que analiza estos grupos, hay más de 4.000 de ellos en el mundo, en comparación con aproximadamente 2.000 en la década de 1980.

Por otro lado, Europol, la agencia policial de la UE, señala en un informe que “en las redes sociales, los agresores analizan el comportamiento de los usuarios y se dirigen deliberadamente a menores que ya muestran indicios de vulnerabilidad, ya que serían blancos más fáciles de captar y manipular”.

En un mundo cada vez más digitalizado, muchas víctimas son captadas a través de pantallas. Sin embargo, los mecanismos de control que muestra la serie siguen siendo los mismos.