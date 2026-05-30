Un diminuto escarabajo invasor acaba de secuestrar varios jardines en Alemania y el peligroso remedio es prohibir regarlos en plena ola de calor

Un distrito en Alemania está a punto de implementar una particular restricción sobre su comunidad a raíz de la presencia de un insecto. Se trata concretamente de Groß-Gerau, distrito situado en el centro-oeste del país teutón.

Desde principios de junio, durante el lapso de cuatro meses, estará prohibido regar las zonas verdes en esta región. Así lo informa el diario local, Frankfurter Rundschau, a través de uno de sus más recientes artículos.

Esto se debe a la presencia del escarabajo japonés, un insecto que representa un grave problema para el ecosistema y la agroeconomía de la zona. Supone “una seria amenaza para nuestro medioambiente, la agricultura, la horticultura y la viticultura”; así lo describe el Consejo Regional de Giessen.

Cabe mencionar que la dieta del escarabajo, cuyo tamaño es similar al de una moneda, abarca aproximadamente 400 especies de plantas. Es por ello que su intervención en el entorno ecológico de Groß-Gerau se ha convertido en una situación de suma complejidad.

La razón fundamental por la cual no se debe regar las zonas verdes

La abstención de riego a los jardines y espacios verdes es clave para hacerle frente a dicha problemática. “Este periodo comienza ya el lunes 1 de junio, aunque podría resultar difícil dadas las temperaturas. La prohibición del riego es fundamental porque los escarabajos prefieren depositar sus larvas en céspedes húmedos”, afirma Christian Hillnhütter, responsable del servicio de protección fitosanitaria de Hesse en el Consejo Regional de Giessen.

En este sentido, Hillnhütter hace hincapié en el compromiso colectivo. "Nuestro objetivo común debe ser prevenir la propagación del escarabajo japonés”, comenta. Las diminutas dimensiones del animal lo hacen, en ocasiones, difícil de detectar.

No es un dato menor: el escarabajo japonés mide entre ocho y once milímetros de largo. Su cubierta superior tiene un llamativo brillo verde de tonalidad dorada. A cada lado del cuerpo, debajo de los élitros, presenta cinco mechones de pelo blanco, una singularidad por parte de esta especie insecticida.