Dónde seguir en directo LOS40 Music Awards Santander 2025

¡Ha llegado el gran día! Este viernes 7 de noviembre, el Roig Arena de Valencia acoge la esperada 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander, la fiesta de la música más importante de nuestro país y uno de los eventos musicales más destacados del mundo. Agotadas las entradas en menos de 90 minutos, los premios podrán seguirse a través de las diferentes plataformas de LOS40, Divinity y Mediaset Infinity.

LOS40 Music Awards Santander 2025 arrancarán a las 18:00 horas con su impresionante alfombra roja, desde donde Cris Regatero, Karin Herrero, Aitana Jerez y David Álvarez presentarán El Preshow. Este programa especial, con entrevistas desenfadadas a los principales invitados a su llegada al evento, podrá disfrutarse en exclusiva en el canal de YouTube de la emisora.

A partir de las 20:30 horas, la gala podrá verse a través de la web, la app y el canal de YouTube de LOS40, así como en Divinity y Mediaset Infinity. Además, Cuatro ofrecerá en simulcast el espectacular arranque de LOS40 Music Awards Santander 2025. El domingo 9 de noviembre, desde las 8:00 horas, Divinity emitirá una redifusión del evento. Por su parte, TNT será la encargada de retransmitir para todo Latinoamérica y Estados Unidos el show. Y, por supuesto, en El HuffPost te lo contaremos todo, tanto en nuestra web y app como en nuestras redes sociales.

Así serán LOS40 Music Awards Santander 2025

Conducidos por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo junto al equipo de locutores de LOS40 de todo el mundo, LOS40 Music Awards Santander 2025 reconocerán los mejores trabajos del último año. La gala contará con un cartel de lujo encabezado por Rosalía, quien presentará por primera vez en directo LUX, su esperado cuarto trabajo que verá la luz ese mismo día, con un show diseñado exclusivamente para la ocasión con el que volverá a hacer historia.

El escenario del Roig Arena también acogerá las actuaciones de Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose. Además, por la alfombra roja pasarán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión, y reconocidos creadores de contenido.

Ed Sheeran, Myles Smith, Aitana, Dani Fernández, Dani Martín, Quevedo, Feid, Bad Bunny, Beéle, Emilia, Kapo, Mora, Morat, Rauw Alejandro, Karol G, Lola Indigo y Sebastián Yatra encabezan las nominaciones a LOS40 MUSIC AWARDS SANTANDER 2025. La gala viaja por primera vez a Valencia y convertirá la ciudad en el epicentro mundial de la música, reforzando el compromiso de LOS40 con la capital del Turia.