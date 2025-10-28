Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El buen querer de la prensa internacional a Rosalía: la reacción de 'Rolling Stone' y 'Pitchfork' a 'Berghain'
El buen querer de la prensa internacional a Rosalía: la reacción de 'Rolling Stone' y 'Pitchfork' a 'Berghain'

La catalana no ha dejado a nadie indiferente con el primer sencillo de su nuevo disco, 'Lux'.

Elena Santos
La cantante Rosalía, en un fotograma del videoclip de 'Berghain'.YOUTUBE

Si de algo se está hablando desde este lunes es de lo nuevo de Rosalía, Berghain, un adelanto de su próximo disco, Lux, que verá la luz el 7 de noviembre.

Estará más o menos en sintonía con los gusto de cada uno, pero está claro que todo lo que toca la artista va más allá de un estreno convencional de un single, y tiene más bien la categoría de acontecimiento cultural. Además de por la expectación -iniciada con esa aparición sorpresa en Callao que paralizó el centro de Madrid hace unos días-, por todas las referencias que cuajan su música y la joya visual que ha creado la catalana con el videoclip.

Así, el tema ha llegado a las principales publicaciones sobre música, como es el caso de la revista estadounidense Rolling Stone, que ha dedicado un artículo a la canción.

"Rosalía ha vuelto y esta vez lo hace con más fuerza que nunca", comienza el texto, que rubrica la editora adjunta Julyssa Lopez". "Es uno de sus lanzamientos más teatrales hasta el momento", resalta.

"El tema está repleto de voces operísticas, un coro atronador y una orquesta potente que la acompaña; además, incluye cameos de Björk e Yves Tumor", destaca, así como la participación de la orquesta sinfónica de Londres.

En la revista Pitchfork, también una institución en el mundo de la música, el crítico Walden Green define Berghain como "todo espectáculo". 

"Nunca antes Rosalía había exprimido tanto su formación clásica: componiendo en tres idiomas y entregando una interpretación que es casi toda coloratura", prosigue.

Rosalía logró crear mucha expectación antes del lanzamiento del tema, puesto que además de ser fotografiada en una terraza con una partitura delante, al poco subió un fragmento de ésta a la plataforma Substack junto a la palabra 'Berghain', que hace referencia a una discoteca de Berlín.

Ahí, muchos músicos aficionados se lanzaron a interpretar esas notas con diferentes instrumentos, para intentar descifrar cómo podía sonar la canción.

