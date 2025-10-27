¿Te ha gustado 'Berghain', la nueva canción de Rosalía?

Rosalía ha vuelto después de tres años de silencio. Y lo ha hecho a lo grande: Berghain es el título de su nueva canción, el primer single de su nuevo disco LUX que lanzará el 7 de noviembre.

En Berghain, que toma el nombre del considerado templo del techno de estilo industrial en Berlín, Rosalía cuenta con la colaboración de la cantante islandesa Björk, con la que ya compartió Oral, y con el productor de música electrónica experimental estadounidense Yves Tumor. Además, por primera vez muestra su faceta más lírica cantando en alemán, con orquesta y coro, y mezclando este idioma con el castellano y con el inglés por parte de Yves Tumor y Björk.

Apenas unos minutos después, los comentarios en redes eran de lo más dispares, pero las voces eran unánimes en cuanto a la sorpresa y el desconcierto provocados por la canción.

Ahora queremos conocer tu opinión: ¿te ha gustado Berghain? ¡VOTA!

Si no ves la encuesta, pincha en este enlace para dejar tu voto.