¿Te ha gustado 'Berghain', la nueva canción de Rosalía?
A las cinco de la tarde se ha estrenado el primer sencillo de su nuevo disco LUX.

Redacción HuffPost
Fotograma del videoclip de Berghain, la nueva canción de Rosalía.YOUTUBE

Rosalía ha vuelto después de tres años de silencio. Y lo ha hecho a lo grande: Berghain es el título de su nueva canción, el primer single de su nuevo disco LUX que lanzará el 7 de noviembre.

En Berghain, que toma el nombre del considerado templo del techno de estilo industrial en Berlín, Rosalía cuenta con la colaboración de la cantante islandesa Björk, con la que ya compartió Oral, y con el productor de música electrónica experimental estadounidense Yves Tumor. Además, por primera vez muestra su faceta más lírica cantando en alemán, con orquesta y coro, y mezclando este idioma con el castellano y con el inglés por parte de Yves Tumor y Björk.

Apenas unos minutos después, los comentarios en redes eran de lo más dispares, pero las voces eran unánimes en cuanto a la sorpresa y el desconcierto provocados por la canción.

Ahora queremos conocer tu opinión: ¿te ha gustado Berghain? ¡VOTA!

Si no ves la encuesta, pincha en este enlace para dejar tu voto.

