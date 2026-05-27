El director de Toy Story 5 revela los cambios que sufrirán Woody, Buzz Lightyear y compañía en la próxima cinta de la saga: “Ahora tienen otro propósito”

La próxima entrega de Toy Story 5 promete dar un giro importante a la saga más emblemática de Pixar. Aunque la película no llegará a los cines hasta el 19 de junio, los primeros detalles revelados por el director Andrew Stanton ya están revolucionando a los fans.

La nueva película mostrará a sus protagonistas —Woody, Buzz y Jessie— muy diferentes, marcados por el paso del tiempo, la evolución de la tecnología y una nueva forma de entender su papel en la vida de las nuevas generaciones.

Woody envejece y deja atrás su antigua misión

Uno de los cambios que más ha sorprendido a los seguidores de la franquicia es el aspecto de Woody. El mítico vaquero, con voz de Tom Hanks, aparece más mayor, algo más robusto e incluso con signos de calvicie bajo su sombrero. Según explicó Stanton, este detalle no es casual.

"Ahora tiene un nuevo propósito: no depender de un solo niño. Está en el campo, sin preocupaciones", señaló el director durante una presentación ante la prensa. La idea detrás de este cambio es mostrar a un Woody cansado después de años dedicados a cuidar y proteger juguetes.

Jessie toma el protagonismo de la historia

Otra gran novedad será el papel de Jessie. La vaquera se convertirá en la nueva líder del grupo y regresará al hogar donde vivió con Emily, la niña que la abandonó en Toy Story 2. Ahora esa casa pertenece a Blaze, una niña apasionada por los caballos que también representa uno de los avances técnicos más importantes de Pixar.

Los responsables de la película han desarrollado nuevas herramientas de animación para recrear con mayor realismo su cabello rizado y sus movimientos. Según Stanton, Jessie tendrá que enfrentarse a recuerdos dolorosos relacionados con el abandono y la amistad, lo que promete aportar una carga emocional muy potente a la película.

La tecnología, la gran amenaza para los juguetes

En esta nueva entrega, los juguetes tendrán que convivir con una realidad muy distinta: los niños pasan cada vez más tiempo pegados a las pantallas. Bonnie, ahora con ocho años, utiliza tablets y chats grupales para relacionarse, dejando menos espacio para los juegos tradicionales.

Ahí entra Lilypad, un nuevo dispositivo tecnológico con voz de Greta Lee que inicialmente parecía destinada a ser la villana de la historia. Sin embargo, Stanton aclara que no será una antagonista clásica. "Ella solo quiere ayudar a Bonnie, pero tiene habilidades muy diferentes a las de los juguetes tradicionales", explicó el cineasta.