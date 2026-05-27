La regla de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce que no ha gustado a algunos de sus invitados

Apenas se conocen detalles sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que anunciaron a finales del pasado agosto su compromiso con varias fotografías en sus perfiles de redes. "Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se casan", escribieron junto a la publicación.

En los últimos meses, se han publicado diversas informaciones sobre la fecha y el lugar donde la pareja se dará el 'sí, quiero' y algunos medios estadounidenses han detallado que la cantante ha tenido que modificar en varias ocasiones la localización del enlace.

Según ha publicado en exclusiva el tabloide británico Daily Mail, la boda sería finalmente el 3 de julio en Nueva York. La fuente de la información es una de las invitadas al enlace, que también ha revelado algunas de las reglas que han puesto Swift y Kelce a sus invitados y que han despertado un intenso debate en redes sociales.

Kelce y Swift celebrando la victoria de la Super Bowl en 2024 Sports Illustrated via Getty Images

Tal y como ha revelado esta fuente al tabloide, no todas las personas invitadas a la boda podrán llevar acompañante si Swift y Kelce no lo conocen. "Mi invitación no me permite llevar +1", ha revelado la invitada, que se ha quejado al Daily Mail de que tendría que ir sola al enlace.

"No estoy segura de que conozca a muchas personas. Quiero decir, lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid", lamentó esta invitada. Además, se quejó de que personas como Selena Gomez, una de las mejores amigas de la estrella de la música, sí pueden llevar acompañante, ya que la artista irá con su marido Benny Blanco.

La norma de Swift y Kelce aplicaría a acompañantes que no conocen como una cita como una cita específica para la boda, algo relativamente habitual en los enlaces en Estados Unidos.

A pesar de que no ha trascendido quiénes son los invitados a la boda, se espera que asistan numerosos rostros conocidos tanto del mundo del entretenimiento como del deporte. Tal y como ha asegurado esta invitada al Daily Mail, por razones de seguridad ninguno conoce todavía la localización concreta del enlace más allá de que será en Nueva York. Al parecer, Swift y Kelce se lo confirmarán en la misma mañana del 3 de julio para evitar posibles filtraciones.