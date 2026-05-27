Una guía de Granada estalla por lo que pasa en el Albaicín: "Yo me dedico al turismo pero hay que hacerlo de una forma responsable, se está perdiendo la esencia"

Una guía turística (@turisteandoconrocio) ha publicado un vídeo en TikTok en el que denuncia la situación que, según ella, se vive actualmente en el barrio del Albaicín. En el vídeo, la profesional explica que el problema del turismo en la ciudad ha llegado a un punto en el que está afectando directamente a la vida de los vecinos. "Sí, por supuesto", responde en el podcast de choliyastv cuando se le pregunta si hay turismo masificado en Granada, y señala especialmente el impacto en este barrio histórico.

Según su testimonio, el principal problema es la falta de regulación adaptada a una ciudad pequeña como Granada, lo que estaría provocando una presión creciente sobre el centro histórico. En su opinión, esto se traduce en dificultades para que los residentes encuentren vivienda y en un cambio progresivo del tejido comercial del barrio.

La guía asegura que cada vez es más complicado vivir en el Albaicín porque muchas viviendas se destinan al turismo, lo que reduce la oferta para los habitantes de toda la vida. También critica la desaparición de comercios tradicionales, que están siendo sustituidos por negocios orientados al visitante.

Otro de los puntos que destaca es la masificación en las calles, especialmente por la presencia de grandes grupos turísticos. Según relata, en ocasiones resulta difícil incluso caminar por algunas zonas del barrio debido a la cantidad de visitantes y visitas guiadas.

"Es que al final en el Albacín se está perdiendo la esencia de barrio de pueblo que se tenía hasta hace a lo mejor años", afirma en el vídeo, en el que insiste en que el turismo es positivo, pero solo si se gestiona de forma responsable.

La guía subraya además que su crítica no viene desde el rechazo al turismo, ya que ella misma trabaja en el sector, sino desde la necesidad de buscar un equilibrio. "Yo me dedico al turismo pero hay que hacerlo de una forma responsable", explica, defendiendo que los grupos reducidos son una mejor opción para respetar tanto el entorno como a los residentes.

En su práctica profesional, asegura que evita los grupos numerosos, limitando las visitas para no contribuir a la saturación del barrio. En su opinión, este tipo de medidas ayudan a mantener una experiencia más respetuosa con la ciudad y con quienes viven en ella.