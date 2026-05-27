Aparece un señor en Ferraz en medio de los periodistas mientras la UCO está dentro y deja este momento glorioso

Si España no existiese habría que inventarla. La actualidad política en el país va a un ritmo vertiginoso y si hace dos días se hablaba de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ahora se habla de la presencia de la UCO (Unidad Central Operativa) en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La UCO ha acudido a la sede del partido del Gobierno tras un requerimiento de información del juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación para conocer si el operativo montado por la "fontanera" Leire Díez para atacar a la policía judicial, fiscales o jueces se financió con dinero del partido.

A primera hora de la mañana se hablaba incluso de una investigación sobre una supuesta financiación ilegal, algo que de momento no tiene nada que ver con las informaciones que se tienen a las 12 de la mañana.

Pero como este país es así de maravilloso se ha dado una curiosa circunstancia que está dando mucho que hablar en los medios y en las redes sociales: la aparición de un señor que ha acudido a Ferraz a afiliarse al PSOE.

"Yo, que soy un magistrado jubilado, vengo a dignificarme y a hacerme miembro del partido. Vengo a hacerme miembro del partido porque vienen a acabar con el PSOE y con la libertad de partidos políticos, que lo sepan ustedes", ha dicho este hombre ante los medios.

Antes, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, uno de los socios prioritarios del Gobierno, ha hablado de cuáles son las líneas rojas para conminar al Ejecutivo a convocar elecciones generales.

"Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme nosotros pediríamos elecciones", ha avisado el diputado en los pasillos del Congreso.

Con un rostro visiblemente triste, el diputado de ERC ha añadido que le parece "una anomalía terrible que se registre la sede de un partido": "Ahora, también es cierto que en este país se han pasado cosas mucho peores. Estamos en un momento en que no sabes qué es cierto, qué no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos".