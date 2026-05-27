De Australia y Brasil: el viaje documentado de dos ballenas jorobadas más largo de la historia que pone en valor la ciencia ciudadana

Una ballena jorobada fotografiada hace años en Australia ha reaparecido al otro lado del planeta, en Brasil, después de recorrer más de 15.000 kilómetros a través de dos océanos. El hallazgo ha permitido documentar el desplazamiento más largo registrado hasta ahora para una ballena jorobada en solitario.

La historia comenzó en 2007, cuando el animal fue fotografiado en Hervey Bay, en la costa este de Australia. Más de una década después, en 2019, volvió a ser identificado frente a las costas de São Paulo, en Brasil. Gracias al análisis de miles de imágenes y al trabajo conjunto de investigadores y ciudadanos, los científicos pudieron confirmar que se trataba de la misma ballena.

El recorrido documentado supera los 15.100 kilómetros, una distancia inédita para este tipo de cetáceos. Para los expertos, aunque estos movimientos entre poblaciones tan alejadas son muy poco frecuentes, tienen un papel importante en la salud y diversidad genética de las especies. "A pesar de su rareza, estos intercambios son importantes para la salud a largo plazo de las poblaciones de ballenas", explica Stephanie Stack, coautora del estudio.

La investigación se apoyó en el análisis de más de 19.000 fotografías tomadas entre 1984 y 2025 tanto en Australia como en distintos puntos de Latinoamérica. Muchas de esas imágenes fueron captadas por ciudadanos y aficionados al avistamiento de cetáceos que subieron el material a la plataforma Happywhale, especializada en seguimiento de ballenas.

"Estas ballenas fueron fotografiadas con décadas de diferencia, por personas distintas, en partes opuestas del mundo, separadas por dos océanos, y sin embargo podemos conectar su viaje", detalla por su parte Stack.

Los investigadores destacan que este tipo de descubrimientos solo son posibles gracias a proyectos de seguimiento a largo plazo y a la colaboración internacional. Cada fotografía permite comparar las marcas únicas de la cola de las ballenas, una especie de "huella dactilar" natural que sirve para identificarlas.

Además de ayudar a mantener la diversidad genética, estos desplazamientos podrían influir incluso en la transmisión de los famosos cantos de las ballenas jorobadas. "Se sabe que los cantos de las ballenas jorobadas se propagan culturalmente a través de las cuencas oceánicas, de forma similar a las tendencias musicales humanas", indica Castro.

Las ballenas jorobadas son uno de los cetáceos más estudiados del planeta y habitan prácticamente todos los océanos. Son conocidas por sus espectaculares saltos, sus golpes contra el agua y sus complejas canciones, además de alcanzar tamaños de hasta 16 metros y unas 40 toneladas de peso.