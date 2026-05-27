"Tenemos información que ayudaría al presidente": las cuatro claves del auto de Pedraz sobre la "fontanería" de Cerdán y Leire Díez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

Llueve sobre mojado en el PSOE. Todavía sin tiempo para recuperarse del shock por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto beneficio que obtuvo al mediar en el rescate de Plus Ultra, agentes de la UCO se han personado este miércoles en la sede central del partido, en la madrileña calle de Ferraz, para incautarse de una documentación requerida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en una derivada del denominado 'caso Leire'. El auto del juez para proceder a estas actuaciones es claro: el PSOE habría pagado a su "fontanera" Leire Díez para maniobrar contra los fiscales, jueces y miembros de la policía judicial que investigaban casos que afectaban directamente al partido o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En sus cincuenta páginas exactas, Pedraz hace un relato de cómo el ahora exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sería el organizador de una "actividad continuada y estructurada" para llevar a cabo diferentes acciones "susceptibles de revestir relevancia penal". Y para ejecutarlo, se valió de su amiga Leire, que recibió un 'sueldo' de 4.000 euros mensuales a través de una consultoría del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, o con facturas falsas a través de diferentes sociedades.

A continuación, te ofrecemos los datos clave del auto del juez al que ha tenido acceso El HuffPost.

1. "Me ha mandado Santos ir"

José Manuel Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; en una imagen de archivo. Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

Pedraz sitúa el inicio de los hechos investigados en la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en abril de 2024 en sus redes sociales para anunciar a la ciudadanía que iba a reflexionar durante cinco días sobre su continuidad en Moncloa por la reciente imputación de su mujer a cargo del juez Peinado. Además, alrededor de esos días, también se habían empezado a llevar a cabo las primeras detenciones por el caso Koldo.

En dicho contexto, Cerdán organiza una reunión en Madrid para tratar estos asuntos. A esta cita acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano (mano derecha de Cerdán) o Ion Antolín, exdirector de comunicación del PSOE. "Me voy de urgencia a Madrid. (...) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", le dice en un mensaje Leire a Víctor Fernández, expresidente de la SEPI. En esa reunión se acuerda "una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización" de esas causas judiciales que están afectando al PSOE y al entorno del presidente.

Cabe destacar, como también hace el auto, que Cerdán y Leire ya se conocían previamente puesto que "formaban parte” de un “grupo organizado” que tenía como objetivo cobrar comisiones a través de “orientar procedimientos administrativos”. Algo que también se encuentra ahora mismo bajo investigación y por lo que Leire Díez fue detenida en diciembre del año pasado.

En esa reunión en Ferraz, siempre según el auto, se acuerda llevar a cabo "una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización" de esas causas judiciales que están afectando al PSOE y al entorno del presidente. Cerdán ya sabía que Díez "había desarrollado previamente ciertas actividades que tenían por objeto la injerencia en diversos procedimientos judiciales", por lo que consideró que era la persona adecuada para llevar a cabo este trabajo de "desestabilización". Pero no lo haría sola: Díez contó presuntamente con la ayuda del empresario (y amigo) Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López, hoy fallecida.

2. "Acciones susceptibles de revestir relevancia penal"

Leire Díez durante su intervención en el Senado EFE

Tras esta reunión, la 'trama' se pone en marcha. Según el auto, la organización desplegó una "actividad continuada y estructurada" para llevar a cabo diferentes acciones "susceptibles de revestir relevancia penal". Por ejemplo, "funcionarios públicos fueron objeto de ofrecimientos de diversa índole, solicitando a cambio actuaciones de diferente naturaleza y con posible trascendencia en su desempeño profesional. Se materializó al menos un ofrecimiento, en este caso de naturaleza meramente económica, a un testigo en un procedimiento judicial y con el objetivo de adecuar su testimonio a sus intereses. También se recabaron informaciones calificadas como secretas, posteriormente utilizadas para sus fines; o se pretendió influir en determinados cargos públicos para la obtención de resoluciones acordes a sus pretensiones", señala.

El auto entra posteriormente en el detalle sobre estas acciones. La trama, por ejemplo, hizo al menos un ofrecimiento directo a Carmen Pano, la mujer imputada por el caso hidrocarburos que aseguró que había llevado dinero en efectivo a Ferraz. La investigación indica que a ella llegaron a ofrecerle 50.000 euros si cambiaba su versión.

También mantuvieron un diálogo con el fiscal Grinda, para obtener a su vez información que pudiera perjudicar al fiscal Luzón. Le ofrecieron, a cambio, un puesto en el extranjero o una suma de dinero que podría llegar a los 300.000 euros.

Contactaron igualmente y en los mismos términos con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, con el fiscal Stampa o con el capitán Juan Sánchez Yepes. Este último acabaría dando presuntamente información sobre la estructura interna de la UCO y de algunos de sus miembros. Actualmente, está investigado por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado, además de ser sospechoso de participar en la trama de los hidrocarburos.

3. ¿Quién paga todo esto?

Ana María Fuentes, gerente del PSOE Europa Press via Getty Images

La investigación apunta a que fue Santos Cerdán, en calidad de secretario de organización, quien puso "a disposición de la estructura criminal" la propia "estructura del partido" para que el PSOE pagara los gastos de desplazamientos de sus miembros. Y, por supuesto, las remuneraciones a percibir. En el caso de Leire, primero se abonaron diferentes mensualidades de 4.000 euros a través de la consultora de Gaspar Zarrías. Y después, a través de la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Romero Oliver, abogado vinculado a la trama. Para llevar a cabo esta operación se habrían ejecutado facturas falsas que validó la gerente Ana María Fuentes, hoy también imputada por el juez.

Además, para pagar a la periodista Patricia López - siempre según el auto - el director de comunicación Ion Antolín habría dado luz verde junto a Santos Cerdán a una campaña de publicidad por valor de 20.000 euros a beneficio de Crónica Libre S.L, medio que ella dirigía.

4. ¿Y qué sabía Pedro Sánchez?

Javier Perez Dolset Europa Press via Getty Images

Aunque el auto sitúa el punto de partida de la trama en la "reflexión" de Pedro Sánchez, no hay dato directo que indique que el presidente del Gobierno estaba al tanto de estas maniobras para "desestabilizar" las investigaciones judiciales contra su partido y su entorno. Los implicados aseguran en algunas de las conversaciones, eso sí, que Sánchez estaba usando algo de sus actuaciones en declaraciones a la prensa. "Está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo", "Mira el jefe cómo cita los audios", llegan a decir tras una comparecencia de Sánchez el 29 de abril de 2024.

Cabe recordar, igualmente, que en una de las reuniones de Díez y Dolset con el fiscal Stampa, la "fontanera" y el empresario aseguraron que, tras la imputación de Begoña, "el presidente ya dijo que se limpie todo. (...) Límpiese, sin límite". O que algunas de las actuaciones hechas por la trama habrían sido prioridad para Santos Cerdán "por orden del one".