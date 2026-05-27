Preguntan a Susana Díaz por los escándalos del PSOE y deja una frase que explica perfectamente lo que está pasando

El PSOE sale de Málaga para meterse en Malagón. Las malas noticias no paran de sucederse en los últimos días. Si la semana pasada fue la imputación del expresidente del Gobierno, ahora llega los registros de la UCO en la sede de Ferraz.

Sobre todos estos escándalos han opinado expertos, analistas y figuras destacadas del PSOE. La última en hacerlo ha sido la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La política sevillana ha pasado por Espejo Público, donde ha analizado la última hora del PSOE. "Lo que no quiero es que los militantes tengan que agachar la cabeza", ha asegurado Díaz en Antena 3.

Asimismo, reconoce que ha pasado de estar en 'shock' por las últimas informaciones de corrupción que salpican al partido a estar indignada. No obstante, ha querido trasladar un mensaje tanto a los simpatizantes y votantes del PSOE como al resto de ciudadanos.

"La mano en el fuego solo la pongo por mi madre"

"Hay que ser muy transparentes y respetar los procedimientos judiciales que están abiertos porque es una garantía para todos los españoles", ha apuntado la expresidenta de la Junta de Andalucía. "El que lo haya hecho que lo pague", ha añadido.

A Susana Díaz también le han preguntado por Gaspar Zarrías, dirigente histórico del socialismo andaluz, imputado por financiar ilegalmente a Leire Díez. "A mí lo que me preocupa en este momento es el estado de ánimo en el que está la mayoría de la militancia", ha reiterado la sevillana.

Sin embargo, ha asegurado que no sabía que este hombre "tenía en nómina ni los motivos". Al hilo de esto, ha afirmado que a Zarrías le tiene respeto pero ahora mismo "la mano en el fuego solo la pongo por mi madre".

Cabe recordar que los registros de la UCO en la sede del PSOE se enmarcan en una investigación de una posible trama vinculada al llamado caso Leire Díez, y que trata de aclarar si hubo pagos ocultos con facturas falsas.