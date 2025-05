El mensaje de apoyo de Robert De Niro a su hija trans: "No sé cuál es el gran problema"

De los siete hijos de Robert De Niro, los hay que han llevado una vida cercana a la labor artística de su padre Drena, de 57 años, o Julian, de 29 años, mientras que otros han preferido mantenerse al margen de los focos.

Es el caso de Airyn, hermana gemela de Julian, que se ha mostrado visible como mujer trans y ha hablado este martes de su proceso de transición en una entrevista con la revista Them, donde también ha agradecido que sus padres —De Niro y la actriz Toukie Smith— le hayan permitido vivir en el anonimato: "Querían que tuviera una infancia lo más normal posible".

"Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. He sido visible. Creo que aún no me han visto", señalaba en la charla con la publicación, donde ha destacado que las mujeres trans visibles han jugado un papel fundamental en que diera el paso. "Que las mujeres trans sean honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y poder verlas en su éxito… Me hizo preguntarme: '¿Sabes qué? Quizás no sea demasiado tarde para mí", ha señalado.

Tan solo un día después, el miércoles 30, ha sido el propio Robert De Niro quien ha hablado de su hija, acallando las críticas de los sectores tránsfobos que cargaron contra ella. "Quise y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé cuál es el gran problema... Amo a todos mis hijos", ha señalado en un comunicado enviado a medios como Deadline.

La declaración de Airyn llega en un momento en el que el gobierno estadounidense de Donald Trump está mermando los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente a las personas trans, llegando a afirmar que "solo hay dos géneros", con rostros conocidos como la actriz Hunter Schafer, quien ha recibido un pasaporte con género masculino o negando el acceso al ejército a las personas influenciadas por la "ideología de género".

De Niro tampoco se ha quedado callado ante las políticas de Trump, en mayo de 2024, meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, calificó al actual presidente como "payaso" y "tirano", además de asegurar que quería "destruir" el país.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.