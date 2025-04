El oscarizado Rami Malek deja definitivamente atrás a Freddie Mercury en 'Amateur'

The Hollywood Reporter via Getty

"Recuerdo que me llamaron justo después de Bohemian Rhapsody y me preguntaron: '¿Qué tipo de película te gustaría hacer?'. Y yo respondí: 'Aunque no lo creas, una película de acción", confesaba Rami Malek en una entrevista en CBS News con motivo del estreno de su nueva película, el thriller Amateur.

Y dicho y hecho: siete años después del estreno de Bohemian Rhapsody, la película que le valió el Oscar a Mejor actor por dar vida a Freddie Mercury, el intérprete californiano ha visto cumplido su deseo dando vida a Charlie Heller en la nueva producción de Disney que se estrena este viernes 11 de abril.

Su personaje es un brillante decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley y que ve como su gira da un dramático giro cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Él decide tomar cartas en el asunto y embarcarse en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables.

"Creo que me atraen estos personajes profundamente alienados, marginados, diferentes", aseguraba el actor sobre los papeles que le han dado relevancia en su carrera, desde Freddie Mercury a Lyutsifer Safin, el villano de Sin tiempo para morir, la última entrega de la saga de James Bond, pasando por el hacker que lucha contra una enfermedad mental en Mr. Robot, la película que le dio a conocer.

Pero además de interpretar, Malek también se ha lanzado a la producción con esta película basada en una novela de Robert Littell, guionizada por Ken Nolan y Gary Spinelli y dirigida por James Hawes. Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani y Laurence Fishburne son el resto de actores que acompañan al protagonista de Bohemian Rhapsody.