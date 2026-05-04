El público de Copacabana abuchea a gritos a Piqué y Shakira lanza una pulla directa 

Si Lady Gaga y Madonna batieron récords históricos, Shakira los ha pulverizado. La colombiana fue la protagonista de Todo el mundo no Rio el pasado sábado en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil), donde logró reunir a tres millones de personas con un show parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

La de Barranquilla repasó algunos de los temas más icónicos de su carrera como Hips don't lie, Whenever, wherever, Antología o La tortura, pero también incluyó algunas de sus canciones de su último disco y, cómo no, la sesión de Bizarrap que se considera uno de los himnos de despecho recientes.

Precisamente, Piqué recibió también lo suyo en los aledaños al concierto por parte de sus fans. Tal y como se ha podido ver en varios vídeos compartidos en redes sociales, los fans de Shakira se acercaban al estadio en transporte público abucheando al catalán con un "¡Ei, Piqué, vai tomar no cu!" [Hey, Piqué, vete a tomar por culo].

El vídeo ha sido de lo más compartido por los seguidores de la artista, que no han dudado en dejar claro lo que piensan de su expareja y padre de sus hijos Milan y Sasha. De hecho, hasta ella misma lanzó un mensaje claro sobre cómo está gestionando la maternidad desde su separación del exfutbolista.

"Mi vida no ha sido fácil últimamente, en los últimos años, pero nadie se libra de los tropiezos. Sin embargo, nosotras, las mujeres, cada vez que caemos nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes y un poco más resilientes", dijo en perfecto portugués queriendo mandar un mensaje de ánimo y motivación a las asistentes.

La artista continuó su discurso asegurando que se identifica como una de esas "madres solteras" de las que tantas hay en Brasil. "Las mujeres ya no lloran. Por eso, este concierto va a estar dedicado a todas nosotras. Las mujeres solas son más vulnerables, pero juntas somos invencibles", señaló. "En Brasil, más de 20 millones de madres son solteras y no cuentan con ningún tipo de apoyo… ¡Yo soy una de ellas!", añadió.

Pero sobre el escenario la colombiana no estuvo sola ni mal acompañada, ya que durante su concierto subió a numerosos rostros conocidos como al brasileño Caetano Veloso, su hermana Maria Bethania o Irene Sangalo, pero también a la cantante Anitta con la que presentó su nuevo tema Choka Choka.