Muchos se fijan en lo que ha hecho Ayuso mientras Jordi Évole entrevistaba al exfiscal General del Estado

Jordi Évole ha cerrado temporada en Lo de Évole con un bombazo: una entrevista al exfiscal General el Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a un delito de revelación de secretos por desvelar información sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La condena lleva aparejado una multa económica de 10.000 euros y dos años de inhabilitación para el cargo que venía desempeñando.

En la charla con Évole, García Ortiz ha contado que ha recibido "muchas" llamadas de apoyo pero que no iba a decir "ni quién o de qué aspecto", pero que "algunas sorprenderían si dijera las personas que han sido".

El periodista también le ha preguntado directamente: "¿Le ha jodido pagar ese dinero [a González Amador]?". Y el exfiscal ha sido claro: "Bueno, no me ha gustado en absoluto. No me ha gustado".

¿Y Ayuso?

En redes sociales muchos se han percatado de un pequeño detalle: Ayuso no está en España, está en México, por lo que este lunes no podrá responder a ninguna pregunta relacionada con esta entrevista.

"Decidme que no es verdad que el programa de @jordievole pilla, una vez más, a Ayuso en México… No vaya a ser que mañana tuviese que responder a algo. Es que es acojonante todo…", dice en X la comunicadora política Blanca Ibarra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid está en México en viaje institucional con una agenda de trabajo de 10 días con el objetivo de "intensificar" las relaciones económicas y culturales entre los dos países. Todo después de acusar al país de narcoestado y de criticar a su presidenta, Claudia Sheinbaum.

Sobre su llegada a México ha escrito el sociólogo Marcos Roitman Rosenmann en el diario La Jornada, uno de los más famosos del país: "No se extrañen. Díaz Ayuso se niega a escribir Méjico con X. En la defensa a ultranza de la Conquista y su rechazo a reconocer el genocidio".

"Su definición de México es simple: 'Un narcoestado gobernado por una dictadora de ultraizquierda'. Ahora, invitada por el PAN, en su viaje a México, el más largo de sus mandatos, 10 días, participará en un homenaje a Hernán Cortés", se ha podido leer.