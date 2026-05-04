La Comunidad de Madrid deja a cero programas para cuidados paliativos para aumentar el presupuesto del hospital estrella del grupo Quirón

La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, dejó a cero las partidas destinadas a los cuidados paliativos y la orientación a padres con hijos con discapacidad para reubicar ese dinero en un aumento del presupuesto de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital estrella del grupo Quirón, según ha publicado eldiario.es.

Según ha informado el citado medio, el pasado verano la Comunidad autorizó al hospital del grupo Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a los 455 millones de euros, cuando en 2011 el tope estaba en 285 millones.

Si bien en 2025 la Comunidad de Madrid presentó un presupuesto del hospital de 450 millones, "Sanidad yahabía comprometido 488 millones con el centro". Así, "los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025".

Lo más grave es que para poder destinar este dinero la Comunidad dejó a cero partidas importantes, como por ejemplo la orientada a los cuidados paliativos, a la que anteriormente se destinaron 6,5 millones de euros, y la del programa de orientación a padres y madres con hijos con discapacidad, que se quedó sin sus 300.000 euros.

Esta no es la primera vez que la Comunidad de Madrid realiza transferencias de dinero polémicas para aumentar los ingresos del grupo Quirón. En enero de este año, por ejemplo, se supo gracias a la Cadena SER que el Gobierno de Ayuso transfirió otros 61 millones de euros desde el gestor de residencias públicas hacia el pago de una deuda.

La transferencia, que se ha podido conocer tras la publicación del informe anual de la Cámara de Cuentas, fue autorizada el pasado 5 de junio de 2024. Esos 61 millones se dedicaron, en concreto, a "atender el gasto relativo a la liquidación de la actividad correspondiente a la libre elección del ejercicio 2021 del convenio singular para la prestación de atención sanitaria, suscrito con la Fundación Jiménez Díaz".