Mueren tres personas en un crucero por el Atlántico a causa de un brote de hantavirus: el barco espera llegar a Canarias en los próximos días

Tres personas han muerto este domingo en un crucero de MV Hondius por el océano Atlántico a causa de un brote de hantavirus, un virus transmitido a través de los roedores tras el contacto con su orina, heces o saliva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de las Naciones Unidas, ha confirmado las muertes a la agencia AFP y la cadena pública británica BBC, a quienes ha asegurado que "se están llevando a cabo investigaciones", así como "una respuesta internacional coordinada de salud pública".

"La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico", ha indicado la organización en un comunicado posterior. Los muertos son, en concreto, tres personas de 69 y 70 años que viajaban en el crucero de lujo.

Según ha abundado la OMS, un hombre de 70 años fue el primero en contraer el virus, que le hizo desarrollar primero los síntomas y que, más tarde, le provocó directamente la muerte. El pasajero falleció en el barco y su cuerpo fue trasladado a la isla atlántica de Santa Elena.

Tras él, fue su esposa, una mujer de 69 años, quien contrajo el virus y tuvo que ser trasladada a Sudáfrica, donde murió también en un hospital.

La tercera víctima mortal, de la que se desconocen más detalles, se encuentra todavía en el barco, indican los citados medios.

Varias fuentes han indicado a dichos medios que una cuarta persona, un pasajero británico de 69 años, permanece hospitalizada en un hospital de Sudáfrica. Además, las mismas fuentes han señalado que hay al menos otras dos personas infectadas por el virus y ya se estudia cómo trasladarlas a un hospital para ponerlas en aislamiento.

El próximo destino del crucero son las islas Canarias, a donde no podrán llegar hasta que se estabilice la situación con el virus a bordo. Por el momento, el barco permanece en el puerto de Praia, en territorio de Cabo Verde.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda y grave transmitida por roedores silvestres infectados (como ratones de campo) a través de su saliva, heces y orina. Los humanos se contagian principalmente al inhalar polvo contaminado con estas secreciones, lo que puede causar el síndrome pulmonar, una afección potencialmente mortal. No hay cura o vacuna por ahora.

Los hantavirus causan dos síndromes. Los hantavirus que se encuentran en el hemisferio occidental, incluidos EEUU, pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS). El más común que causa el síndrome pulmonar por hantavirus en EEUU se propaga a través del ratón ciervo.

La fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), por su parte, es un grupo de enfermedades clínicamente similares causadas por los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia. Sin embargo, el virus de Seúl, un tipo de hantavirus que causa la fiebre hemorrágica con síndrome renal, se encuentra en todo el mundo, indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU en su página web.

El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta los pulmones. Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus por lo general empiezan a aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los primeros síntomas pueden incluir: fatiga, fiebre, dolores musculares, en especial en los grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros. Cerca de la mitad de todos los pacientes con síndrome pulmonar por hantavirus también tienen dolores de cabeza, mareos, escalofríos, problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus. Estos síntomas incluyen tos y dificultad para respirar. Puede que los pacientes sientan presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

El síndrome pulmonar por hantavirus puede ser mortal, también. El 38 % de las personas que presentan síntomas respiratorios podrían morir a causa de la enfermedad.

La fiebre hemorrágica con síndrome renal es una enfermedad grave y a veces mortal que afecta los riñones. Los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal aparecen generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición. En casos raros, podrían demorar hasta 8 semanas en aparecer. Los síntomas iniciales empiezan de repente e incluyen dolores de cabeza intensos, dolor en la espalda y el abdomen, fiebre y / o escalofríos, náuseas o visión borrosa.

Las personas pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos, o un sarpullido. Los síntomas posteriores pueden incluir presión arterial baja, falta de flujo sanguíneo (shock agudo), hemorragia interna (pérdida vascular) e insuficiencia renal aguda, lo que puede causar una sobrecarga grave de líquido.

La gravedad de la enfermedad varía según el virus que provoque la infección. Del 5 al 15 % de los casos más graves son mortales. La recuperación completa puede demorar varias semanas o meses.