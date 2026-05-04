Évole pregunta al exfiscal general si le "jodió" pagarle a la pareja de Ayuso y su respuesta no es ninguna revelación de secretos

Imágenes de archivo del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el periodista y documentalista Jordi Évole y, en un detalle, el empresario Alberto González Amador.

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sido el protagonista de la última entrega de 'Lo de Évole', en laSexta, donde ha contado con detalle su experiencia y valoración después de ser condenado por el Tribunal Supremo a un delito de revelación de secretos que lleva aparejado una multa económica y dos años de inhabilitación para el cargo que venía desempeñando.

En dicho programa, García Ortiz ha explicado que esperaba un desenlace distinto en la causa que le enfrentó con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto", le dijo al periodista y documentalista Jordi Évole, describiéndolo como "una sorpresa muy dura".

No obstante, en dicha entrevista, el exfiscal general también ha sido preguntado por cómo vivió aquellos momentos previos y los posteriores a un juicio cuya sentencia ha indicado que "a mí personas directa o indirectamente me dijeron qué día y en qué momento iba a ser imputado".

La respuesta a la pregunta de Évole: "¿Le ha jodido pagar ese dinero [a González Amador]?

En un momento de la entrevista, Évole le ha inquirido a García Ortiz sobre si había recibido llamadas de apoyo de políticos de formaciones como el Partido Popular, cuestión que el exfiscal ha adelantado que "he recibido muchas llamadas de apoyo", pero "no voy a decir ni quién o de qué aspecto", pero que "algunas sorprenderían si dijera las personas que han sido".

Con todo, el exfiscal ha puesto el foco en las que "más me han llegado", fundamentalmente del mundo jurídico, de "compañeros de otros países, fiscales generales de otros países de nuestro entorno, europeos o iberoamericanos que no comprendían de ninguna manera cómo era posible que un fiscal general del Estado fuera condenado en un país y, además, obligado a pagar una cantidad de su bolsillo a la persona que lo había denunciado, era un incomprensión del sistema".

"Bueno, me lo decían: 'Álvaro, ¿cómo es posible que en España tú tengas que pagar dinero y ser inhabilitado por algo que has hecho como fiscal general. ¿Quién quiere ser fiscal general en tu país?'", ha relatado García Ortiz, para que, en ese momento, Évole pusiera el foco en la multa y las costas que tuvo que pagarle a González Amador, que ya "están satisfechas".

Así, el periodista le ha preguntado "¿cómo se siente uno cuando tiene que pagar 10.000 euros al señor González Amador". Y García Ortiz ha indicado que "yo lo vivo personalmente como una paradoja, una paradoja de quién se dedica a perseguir delitos acabe pagando una cantidad a alguien que está en curso en un procedimiento para averiguar si ha cometido un delito". Entonces, Évole lo ha preguntado de otra forma: "¿Le ha jodido pagar ese dinero [a González Amador]?". Y el exfiscal ha sido claro: "Bueno, no me ha gustado en absoluto. No me ha gustado".