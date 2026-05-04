Atados, golpeados e inmovilizados: los activistas de la Flotilla denuncian maltrato de Israel

Thiago Ávila y Saif Abu Keshek, activistas de la Flotilla rumbo a Gaza, el 3 de mayo de 2026, en el Tribunal de Primera Instancia de Ashkelon, (Israel).

El activista español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Avila fueron llevados este domingo ante un tribunal israelí, después de que tropas del país los capturaran a bordo de la Flotilla Rumbo a Gaza, con la que intentaba llevar ayuda humanitaria a la sitiada franja palestina. Ambos han denunciado, a través de sus abogados, que han sido atados, cegados e inmovilizados y, al menos uno de ellos, también golpeado.

La flotilla de más de 50 embarcaciones había zarpado de España, Francia e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y llevar suministros humanitarios al devastado territorio palestino.

Fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a Grecia el jueves temprano; Israel afirmó haber retirado a unos 175 activistas, dos de los cuales fueron trasladados a Israel para ser interrogados. Los demás fueron llevados sanos y salvos al país heleno.

El ciudadano español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Avila comparecieron ante un tribunal en Ashkelon este domingo. La corte extendió su detención por dos días, dijo Miriam Azem, coordinadora de incidencia internacional del grupo de derechos Adalah. Las autoridades israelíes habían solicitado extender su detención por cuatro días, señaló Azem.

El sábado, Adalah informó que sus abogados se habían reunido con los dos activistas detenidos en la prisión de Shikma en Ashkelon. Avila relató a los abogados que fue "sometido a una brutalidad extrema" cuando las embarcaciones fueron capturadas, añadiendo que fue "arrastrado boca abajo por el suelo y golpeado tan severamente que perdió el conocimiento dos veces".

"Ávila fue arrastrado boca abajo por el suelo y golpeado tan severamente que perdió el conocimiento dos veces"

Desde su llegada a Israel, afirmó haber sido "mantenido en aislamiento y con los ojos vendados", según Adalah.

Abu Keshek también fue "atado de manos y con los ojos vendados y obligado a yacer boca abajo en el suelo desde el momento de su captura" hasta llegar a Israel, indicó el grupo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel alegó que los dos activistas estaban afiliados a una organización que fue sancionada por el Tesoro de EEUU y por eso los mantiene en custodia. Ese grupo -la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA)- ha sido señalado por Washington de "actuar clandestinamente en nombre del" grupo militante palestino Hamás.

Tel Aviv alegó que Abu Keshek era un miembro destacado de la PCPA, y que Avila también estaba vinculado a la organización y era "sospechoso de actividad ilegal".

Entre los presuntos delitos señalados por Israel figuran los de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios y transferir bienes para una organización terrorista", informó Adalah.

España ha rechazado la acusación israelí contra él y afirma que Abu Keshek está siendo "detenido ilegalmente".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España solicitó, de hecho, el domingo la "liberación inmediata" de Abu Keshek. "El Gobierno de España exige su liberación inmediata", dijo el ministerio en un comentario enviado a la agencia AFP, añadiendo que el cónsul español en Tel Aviv acompañó a Abu Keshek a la audiencia.

Llamamiento de los organizadores

La Flotilla Global Sumud (GSF) instó anoche a los gobiernos de España y Brasil a "actuar de inmediato" tras la vista de ayer. "Los participantes de la Flotilla Global Sumud actuaron porque el mundo no ha logrado detener la destrucción de la vida palestina. Los gobiernos se enfrentan ahora a una clara disyuntiva: respetar el derecho internacional o seguir siendo cómplices de su destrucción", se indica en un comunicado del colectivo activista.

Concretamente, GSF pidió a los gobiernos de todo el mundo, pero en especial a los de España y Brasil, la liberación de los detenidos; iniciar "investigaciones públicas independientes" sobre el arresto de estos dos activistas en aguas internacionales e imponer "sanciones significativas" a Israel por sus "continuas violaciones del derecho internacional". Igualmente, exigen a Israel rendir cuentas por lo sucedido, así como por el "genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania".

"El fallo (...) refleja un patrón más amplio en el que los tribunales de ocupación israelíes legitiman la detención ilegal y la violencia estatal en casos que involucran a palestinos y sus aliados", continúa GSF en su comunicado. Y añade: "Los procesos que se basan en pruebas secretas y supuestos problemas de seguridad han generado desde hace tiempo serias preocupaciones entre los expertos jurídicos internacionales sobre la ausencia de garantías procesales y el uso continuado del sistema legal para respaldar políticas que violan el derecho internacional", expone la Agencia EFE.

"Los procesos que se basan en pruebas secretas y supuestos problemas de seguridad han generado desde hace tiempo serias preocupaciones entre los expertos jurídicos internacionales sobre la ausencia de garantías procesales"

Asimismo, la Flotilla anunció también que intensificarán sus acciones de resistencia civil con acampadas que comenzarán este mismo lunes en Bruselas y que se extenderán a otras ciudades europeas.

Por su parte, los dos detenidos mantienen su propia pelea entre rejas, ya que desde el primer momento tienen en vigor una huelga de hambre.

"Seguridad y dignidad"

Además, la portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, instó este domingo a tratar "con seguridad y dignidad" a los dos activistas que permanecen detenidos.

"Aunque desaconsejamos las flotillas debido a los riesgos que entrañan y a que la ayuda humanitaria debe distribuirse a través de los canales adecuados, toda persona detenida debe ser tratada con seguridad y dignidad, y de conformidad con el derecho internacional", dijo Hipper en declaraciones a EFE.

La portavoz comunitaria añadió que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, "está en contacto" con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y recordó que "la protección consular está garantizada por los Estados miembros".