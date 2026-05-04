Celebrando la muerte: el ministro ultra de Israel Ben-Gvir celebra su cumpleaños con una tarta decorada con una soga

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, con su esposa Ayala, posando con el pastel decorado con la soga, celebrando la recuperada pena de muerte.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha desatado una nueva oleada de críticas (y van...) tras celebrar su 50º cumpleaños con una tarta decorada con una soga. Dorada, pero soga, horca, muerte. Una estampa que se produce apenas un mes después de que el ultranacionalista lograra que se aprobara la ley de pena de muerte mediante ahorcamiento para convictos por terrorismo palestino, que arrasa con los derechos humanos esenciales, además de ahondar en el sistema de apartheid.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, se observa a Ben-Gvir recibiendo el pastel de manos de su esposa, Ayala. La tarta, además de la soga brillante, incluía un mensaje que decía: "A veces los sueños se hacen realidad".

Durante la celebración, que tuvo lugar en una villa en el sur de Israel, el ministro también lucía en su solapa un pin con la misma forma de horca dorada, símbolo que se convirtió en el emblema de su partido de extrema derecha, Otzma Yehudit, durante la campaña legislativa. Y estando en año electoral (los comicios se esperan para otoño si no hay adelanto), ya es también un reclamo de cara a la cita de las urnas.

La polémica norma

A finales de marzo, la legislatura israelí estableció la muerte por ahorcamiento como la sentencia por defecto para delitos relacionados con el terrorismo, tras una votación de 62 contra 48. Ben-Gvir celebró aquel resultado abriendo una botella de champán en la Knesset, el parlamento israelí.

Esta medida ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y líderes mundiales como discriminatoria. Ministros de Exteriores de países como España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda advirtieron en un comunicado conjunto que la ley "pone en riesgo el socavamiento de los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos".

La norma es disruptiva porque supone un cambio formidable para Israel, que no ha ejecutado a nadie en más de 60 años. Fue en 1962 cuando aplicó la pena capital por única vez. Es la única ejecución civil oficial en la historia de Israel. Fue a Adolf Eichmann, condenado por crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo judío por su papel central en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ejecutado en la horca el 31 de mayo de ese año. Israel abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954 y no ha llevado a cabo ejecuciones desde ese 1962. Por eso es un retroceso tan enorme.

Y, encima, con mandos policiales

La fiesta ha generado una fuerte controversia política no sólo por la simbología empleada, celebrando la muerte, sino por la lista de invitados. Y es que al evento asistieron altos oficiales de la policía israelí y del servicio de prisiones, lo que ha sido cuestionado dada la actual crisis de criminalidad en el país, que ha alcanzado niveles récord de homicidios.

El exprimer ministro Naftali Bennett -que están en cabeza de una coalición que espera ganar las elecciones por venir- criticó duramente la asistencia de esos funcionarios públicos a un acto de carácter tan marcadamente político. En su cuenta de X (antes Twitter), Bennett afirmó: "Cualquier servidor público, en cualquier rol y en cualquier organismo gubernamental, que viole su deber de lealtad al Estado y explote su posición de manera política en lugar de servir al Estado, será despedido de inmediato".

Por su parte, Ben-Gvir respondió con ironía a través de la misma plataforma: "Naftali no tiene amigos, y tampoco relaciones laborales; envíenle un pastel de la fiesta".

Entre los asistentes también se encontraba Benzi Gopstein, un activista de extrema derecha condenado en 2024 por incitar al racismo y sancionado por diversos países (incluidos Reino Unido, Canadá y EEUU) por actos de violencia contra comunidades palestinas y árabes. También estuvieron presentes el asesor personal del ministro, Osher Gabay, y el activista Mordechai David.

La celebración ocurre en un contexto de violencia creciente: apenas dos días antes del cumpleaños, dos hombres fueron asesinados a tiros en el centro de Israel, elevando la cifra de muertes violentas en lo que va de año a 111, de las cuales 95 corresponden a ciudadanos árabes.