Juan José Millas firma una muy compartida opinión al hablar así del problema de la vivienda

El escritor y periodista de la Cadena SER Juan José Millas ha denunciado la situación de la vivienda en el programa A Vivir y se ha quejado de lo que están haciendo las diferentes autoridades al no hacer nada para evitar controlar el problema.

"¿Cómo es posible que la vivienda sea un estado sin ley? O sea, no hay leyes en la vivienda, no hay leyes. Llega un fondo buitre, compra un edificio, echa a todo el mundo, no hay leyes", ha comenzado diciendo.

Millas se ha preguntado entonces que qué hace el Ministerio de Vivienda, así como las distintas instituciones autonómicas: "Y entonces, ¿qué hace el Ministerio de la Vivienda? Hay un Ministerio de la Vivienda y luego hay unas concejalías de la vivienda en las comunidades que se suponen que tienen que trabajar en asunto".

"¿Pero qué hacen? ¿Hay algún tipo de norma en esto? Los centros de las ciudades se han desalojado porque todos son pisos turísticos, todo se ha convertido en un decorado", ha sentenciado.

La denuncia de Millas

El periodista ha narrado lo que está pasando cada vez más en las principales ciudades españolas: "Un fondo buitre puede comprar un edificio entero y cargarse a todos los inquilinos, subirles el precio y entonces ¿qué hacen?".

"Es una disonancia cognitiva y a mí me gustaría ir un día al Ministerio de la Vivienda y preguntarles ¿qué hacen?", ha añadido Millás. Entonces, el presentador Javier del Pino le ha añadido que a los ayuntamientos también, algo que el propio escritor ha confirmado.

"A quién corresponda, pero bueno hay un Ministerio de la Vivienda que se supone que debe tener alguna competencia porque si no, no existiría", ha concluido.

Esa opinión, compartida por la cuenta de X (Twitter) del propio A vivir de la Cadena SER, se ha hecho viral con más de 50.000 reproducciones y 1.000 me gusta.