El pueblo de Huelva que ostenta el honor de haber elegido al primer alcalde afroamericano de la historia de España

En la historia de la democracia española hay nombres que, por su singularidad y trascendencia, merecen ser recordados. Uno de ellos es el de Héctor Julio Castillo, quien el 19 de abril de 1979 se convirtió en el primer alcalde afroamericano y extranjero de España tras ser elegido en las primeras elecciones democráticas del país.

Fue el primer hispanoamericano en acceder a una alcaldía en toda Europa y por ello, recibió el reconocimiento que lo llevó a figurar en el libro Guinness de los Récords. Su historia es la de un hombre que, movido por la vocación de servicio, pasó de ser un médico de familia en Isla Cristina a ocupar el sillón de la Alcaldía en las primeras elecciones democráticas de 1979.

La historia de un pionero

Nacido el 16 de marzo de 1946 en La Romana, República Dominicana, Héctor Castillo llegó a España en 1965 con el sueño de convertirse en médico. Tras completar sus estudios en Madrid y Sevilla, su destino lo llevó hasta Isla Cristina, en la provincia de Huelva, donde inició su carrera como médico de familia. Sin embargo, su carrera profesional en la medicina acabaría de manera inesperada en la política.

Todo comenzó en las elecciones municipales de 1979, encabezó la lista de la Unión de Centro Democrático (UCD), partido que, con su victoria, le concedió el honor de ser el primer alcalde negro de España y Europa. En una entrevista concedida a Huelva Información en 2009, Castillo recordaba aquel momento con humildad: "Que la historia me juzgue y mi pueblo me perdone si no supe hacerlo".

Su mandato

Castillo gobernó en una época en la que España apenas comenzaba a reconstruir su estructura democrática tras la dictadura. Su principal preocupación fue el bienestar de los ciudadanos de Isla Cristina. En su breve pero intenso mandato, se enfocó en mejorar la infraestructura del municipio, desarrollando proyectos de saneamiento en las barriadas más humildes, construyendo 500 viviendas para los más desfavorecidos.

Fomentó el turismo como una alternativa económica viable para la localidad con la inclusión de Isla Cristina en un programa de televisión de gran audiencia en la época llamado "300 Millones", presentado por el periodista Pepe Domingo Castaño. La aparición del municipio en el programa fue un paso clave para dar a conocer la localidad a nivel nacional e internacional.

Vuelta a la medicina

Héctor Castillo decidió no optar a una reelección y regresó a su vocación original que era la medicina. A pesar de que aún es desconocido para muchos, su paso por la política fue un hecho histórico que representó un avance en la inclusión y la diversidad en un momento crucial para la democracia del país.