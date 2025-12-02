'The New Yorker' se rinde ante Rosalía y la coloca entre sus cinco mejores discos de 2025: "Es predeciblemente ambicioso"

Aunque se haya publicado a dos meses del final de año, Lux de Rosalía ha sido uno de los álbumes que ha revolucionado el 2025 a nivel musical. Con su misticismo en sus letras en 13 idiomas, sus arreglos orquestales y su estructura en varios movimientos como si de una obra de música clásica se tratara, la catalana ha roto con todo lo que hoy en día se mueve en las plataformas de streaming. Y, sobre todo, ha trascendido.

Apenas en un mes después, Rosalía ha batido con su cuarto álbum todos los récords en plataformas como Spotify, donde alcanzó mayor debut de una artista femenina en español, pero también en listas de éxitos como el Hot 200 de la revista Billboard, en la que debutó en el cuarto puesto con 46.000 unidades vendidas, la cifra más alta de su carrera.

Por lo que no es de extrañar que a la hora de hacer los ya clásicos balances anuales a nivel cultural, las publicaciones la hayan incluido entre lo mejor de 2025. Es el caso de la prestigiosa revista semanal estadounidense The New Yorker, que la ha reseñado en su top 5 de los 15 mejores álbumes de 2025, concretamente ocupando el cuarto puesto, siendo además el único trabajo en español que forma parte del listado. Ni Bad Bunny ha logrado con Debí tirar más fotos colarse en la selección.

En la publicación lo califican como "predeciblemente ambicioso" y destacan "sus arreglos orquestales vastos e idiosincrásicos", así como sus letras en 13 idiomas con las que dice que "su espíritu se siente firmemente existencial".

En su reseña, la publicación la compara con Björk —con quien colaboró para el primer adelanto de Lux, Berghain, y en 2023 para el single Oral— y asegura que es su coetánea más parecida en lo que se refiere a su concepción del pop. "Rosalía plantea preguntas cada vez más imposibles sobre el destino, Dios y el significado de todo", destacan en su reseña.

Además, recuerdan que este, a diferencia de Motomami, "no es el disco más fácil de Rosalía, ni el más inmediatamente comprensible". Sin embargo, lejos de criticarlo, aseguran que "lo hace emocionante".

El top 5 lo completan en el quinto lugar Cover the Mirrors, el homenaje en forma de disco de Ben Kweller a su fallecido hijo Dorian; Baby, del rapero estadounidense Dijon en tercer lugar; New Threats from the Soul, de Ryan Davis & the Roadhouse Band, en el segundo puesto, y Getting Killed de la banda americana de rock Geese en el primer lugar.

'The New Yorker' no es la excepción, la prensa internacional se ha volcado ante 'Lux'

Aunque The New Yorker ha sido de los primeros en incluir a Lux en estos listados, no ha sido el único. La revista NME también ha elaborado un ranking con las mejores canciones del año y ha incluido Reliquia, con ese recorrido por las distintas ciudades que hace Rosalía en Lux, en el séptimo lugar.

Además, tras la publicación del disco, el mencionado semanario estadounidense ya había publicado una crítica alabando el trabajo de la catalana. "El sonido de Rosalía, lleno de melodías vocales intrincadas y ritmos precisos de palmas, no se parecía a nada más en el universo pop, pero Rosalía ya era una estrella indiscutible", destacaron entonces. Además, hicieron hincapié en que, al no ser un "álbum fácil", este era "más difícil de olvidar". "Hace que la mayoría de sus colegas parezcan perezosos", recalcó en comparación a otras estrellas pop como Taylor Swift.

Más allá del debate que ha suscitado el disco por sus referencias religiosas, otros medios internacionales como The Guardian o Rolling Stone también aplaudieron este cuarto trabajo de la artista. En la edición brasileña de Rolling Stone lo calificaron como "absurdamente brillante" y compararon el trabajo con la construcción de una catedral, mientras que el diario británico habló de este disco como "un choque exigente y distintivo entre lo clásico y el caos".