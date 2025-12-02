Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
'The New Yorker' se rinde ante Rosalía y la coloca entre sus cinco mejores discos de 2025: "Es predeciblemente ambicioso"
Cultura
Cultura

'The New Yorker' se rinde ante Rosalía y la coloca entre sus cinco mejores discos de 2025: "Es predeciblemente ambicioso"

La catalana ha recibido los halagos de la publicación estadounidense, siendo el único trabajo en español que se incluye en el listado.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía en la grabación de 'La Revuelta' el pasado 10 de noviembre.
Rosalía en la grabación de 'La Revuelta' el pasado 10 de noviembre.Europa Press Entertainment

Aunque se haya publicado a dos meses del final de año, Lux de Rosalía ha sido uno de los álbumes que ha revolucionado el 2025 a nivel musical. Con su misticismo en sus letras en 13 idiomas, sus arreglos orquestales y su estructura en varios movimientos como si de una obra de música clásica se tratara, la catalana ha roto con todo lo que hoy en día se mueve en las plataformas de streaming. Y, sobre todo, ha trascendido.

Apenas en un mes después, Rosalía ha batido con su cuarto álbum todos los récords en plataformas como Spotify, donde alcanzó mayor debut de una artista femenina en español, pero también en listas de éxitos como el Hot 200 de la revista Billboard, en la que debutó en el cuarto puesto con 46.000 unidades vendidas, la cifra más alta de su carrera.

Por lo que no es de extrañar que a la hora de hacer los ya clásicos balances anuales a nivel cultural, las publicaciones la hayan incluido entre lo mejor de 2025. Es el caso de la prestigiosa revista semanal estadounidense The New Yorker, que la ha reseñado en su top 5 de los 15 mejores álbumes de 2025, concretamente ocupando el cuarto puesto, siendo además el único trabajo en español que forma parte del listado. Ni Bad Bunny ha logrado con Debí tirar más fotos colarse en la selección.

En la publicación lo califican como "predeciblemente ambicioso" y destacan "sus arreglos orquestales vastos e idiosincrásicos", así como sus letras en 13 idiomas con las que dice que "su espíritu se siente firmemente existencial".

En su reseña, la publicación la compara con Björk —con quien colaboró para el primer adelanto de Lux, Berghain, y en 2023 para el single Oral— y asegura que es su coetánea más parecida en lo que se refiere a su concepción del pop. "Rosalía plantea preguntas cada vez más imposibles sobre el destino, Dios y el significado de todo", destacan en su reseña.

Además, recuerdan que este, a diferencia de Motomami, "no es el disco más fácil de Rosalía, ni el más inmediatamente comprensible". Sin embargo, lejos de criticarlo, aseguran que "lo hace emocionante". 

El top 5 lo completan en el quinto lugar Cover the Mirrors, el homenaje en forma de disco de Ben Kweller a su fallecido hijo Dorian; Baby, del rapero estadounidense Dijon en tercer lugar; New Threats from the Soul, de Ryan Davis & the Roadhouse Band, en el segundo puesto, y Getting Killed de la banda americana de rock Geese en el primer lugar.

'The New Yorker' no es la excepción, la prensa internacional se ha volcado ante 'Lux'

Aunque The New Yorker ha sido de los primeros en incluir a Lux en estos listados, no ha sido el único. La revista NME también ha elaborado un ranking con las mejores canciones del año y ha incluido Reliquia, con ese recorrido por las distintas ciudades que hace Rosalía en Lux, en el séptimo lugar.

Además, tras la publicación del disco, el mencionado semanario estadounidense ya había publicado una crítica alabando el trabajo de la catalana. "El sonido de Rosalía, lleno de melodías vocales intrincadas y ritmos precisos de palmas, no se parecía a nada más en el universo pop, pero Rosalía ya era una estrella indiscutible", destacaron entonces. Además, hicieron hincapié en que, al no ser un "álbum fácil", este era "más difícil de olvidar". "Hace que la mayoría de sus colegas parezcan perezosos", recalcó en comparación a otras estrellas pop como Taylor Swift.

Más allá del debate que ha suscitado el disco por sus referencias religiosas, otros medios internacionales como The Guardian o Rolling Stone también aplaudieron este cuarto trabajo de la artista. En la edición brasileña de Rolling Stone lo calificaron como "absurdamente brillante" y compararon el trabajo con la construcción de una catedral, mientras que el diario británico habló de este disco como "un choque exigente y distintivo entre lo clásico y el caos". 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 